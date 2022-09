Imagini din satelit | Un exod într-un instantaneu: coloană nesfârșită de mașini la granița dintre Rusia și Georgia

Maxar Technologies susţine că imaginile care prezintă partea cea mai nordică a ţării arată maşini care se întind pe o coadă de aproximativ 16 kilometri în nordul punctului de trecere a frontierei şi adaugă că „aglomeraţia în trafic a continuat probabil mai la nord de zona fotografiată”.

Potrivit CNN, imaginile şi videoclipurile de pe reţelele sociale care înfăţişează punctul de trecere a frontierei dintre Rusia şi Georgia au arătat, luni, cozii lungi de maşini staţionate printr-o trecătoare de munte. Videoclipul surprins de dronă luni din zonă sugerează că sute de vehicule s-au îngrămădit pe partea rusă, martorii spunând că oamenii aşteaptă până la 48 de ore pentru a trece în Georgia.

VIDEO: Russians flock to Georgia border after military call-up



Russian vehicles flock to cross the border after President Putin announced a partial mobilisation. Regional Russian authorities say 2,300 private vehicles were waiting to enter Georgia at one crossing. pic.twitter.com/OIXB2T5NEP