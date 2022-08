Imagini cu explozii puternice în zona unei baze aeriene rusești din Crimeea. Ministerul rus al Apărării susține că a explodat muniția dintr-un depozit, fără să fie ținta vreunui atac

Explozii în Crimeea

"Mai multe elemente de muniţii pentru aviaţie au explodat într-un depozit al aerodromului militar din Saki, în apropierea localităţii Novofiodorovka", a transmis Ministerul rus al Apărării într-un comunicat. Depozitul nu a fost ţinta vreunui atac sau bombardament, a adăugat instituția, fără a preciza ce a provocat detonarea muniţiei.

Russia claims explosions in Crimean airfield caused by munitions detonation.



Following reports of explosions in Crimea, Russian Defense Ministry said the blasts at the Saki Air Base occurred due to the detonation of munitions. Ukraine hasn't yet commented.



Ukrainska Pravda pic.twitter.com/EaJdXkOwSf — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 9, 2022

Armata rusă asigurase iniţial că nu există victime în urma exploziilor.

Ulterior, liderul Crimeii, Serghei Aksionov, a anunţat un deces, iar ministrul Sănătăţii din Crimeea, Konstantin Skorupski, a declarat că 5 persoane sunt rănite, printre care şi un copil.

Din localitatea Novofiodorovka au fost evacuate 30 de persoane, au mai subliniat autorităţile locale, preluate de AFP și citate de Agerpres.

At least 12 explosions heard in Crimea – Reuters



Locals said they heard loud blasts & saw black smoke rising from the direction of military airbase at Novofedorivka. Advisor to pro-Crimean leader confirmed that explosions had occurredhttps://t.co/RptZJZFXUm

by Kryminform pic.twitter.com/y7h7SL8sGd — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 9, 2022

Cel puţin 12 explozii de diferite intensităţi au fost auzite în decurs de un minut, în jurul orei locale 12:30, afirmă doi martori. Trei deflagraţii au fost deosebit de puternice, declanşând incendii şi degajări de fum.

Aproximativ 30 de minute mai târziu, încă o deflagraţie, descrisă de martori ca fiind cea mai puternică, a produs încă două coloane de fum şi o degajare de praf. Sirenele au fost auzite în oraşul Saky din apropiere.

⚡️Media: Explosions reported at military airbase in Russian-occupied Crimea.



Local residents told Ukrainska Pravda that explosions were heard from the airfield in Novofedorivka. The media outlet reported that Russian proxies had already confirmed explosions in the settlement. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 9, 2022

Guvernatorul rus al Crimeii, Serghei Aksionov, a transmis pe Telegram că a plecat în zonă şi că sunt ''în curs de clarificare circumstanţele'' exploziei.

Serviciile de urgenţă au fost desfăşurate, iar unii localnici spun că s-au aglomerat şoselele pe direcţiile de plecare dinspre zona de coastă.

Peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, a fost până în prezent ocolită de bombardamente în războiul declanşat de Rusia, în februarie.

