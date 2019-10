Colectiv, imagini ascunse, reacții în lanț EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Potrivit jurnaliștilor "Libertatea", clipul de 20 de minute şi 40 de secunde filmat de subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU București Ilfov ajuns la locul dezastrului a fost ascuns de superiorii săi.

Bărbatul a decis să le dea jurnaliştilor acest filmuleţ deoarece este în antiteză cu imaginile publicate de Departamentul de Informare și Relații Publice al ISU, care arătau o intervenție impecabilă.

Subofiţerul care a filmat aceste imagini şocante le-ar fi spus jurnaliştilor de la "Libertatea" că oficialii Centrului Național Operațional din IGSU au cerut filmările, dar au interzis difuzarea lor pentru că arătau haos, lipsă de organizare și de preocupare a salvatorilor pentru cei care au reuşit să iasă din infernul dezlănţuit în club, contrar celor spuse de ISU, IGSU și DSU.

"Treaba noastră este să descoperim faptele. De ce? Pentru că telespectatorii Televiziunii publice știu foarte bine că cine ne ia faptele ne ia libertatea, de fapt. Și vreme de 4 ani, libertatea de a analiza ceea ce s-a întâmplat la Colectiv a fost furată de către autorități, care au ascuns acest film. Suntem în fața unui film oficial", a declarat, la TVR, jurnalistul Cătălin Tolontan.

"Din dorința de rating și de a ieși în față, unii jurnaliști sunt dispuși să folosească sentimentele și durerea unor părinți ca să-și deservească interesul propriu și al instituției pe care o reprezintă și a eventualilor sponsori care stau în spatele articolelor de denigrare pe care le publică, mai ales în preajma datei de 30 Octombrie", a reacționat pe Facebook șeful DSU, Raed Arafat.

"În 4 ani de zile, aș putea spune că m-am obișnuit - suntem căutați și apar știri în luna octombrie. (...) Mi-aș fi dorit ca aceste imagini să fi apărut de atunci. Întrebarea este însă ce ar fi făcut atunci procurorii cu aceste imagini, pentru că timp de 2 ani de zile, din 2016, când noi am depus plângerile penale împotriva intervenției și a ceea ce s-a întâmplat în spitale, și am depus acea plângere pentru că știam foarte bine ce s-a întâmplat acolo, am vorbit cu martorii de acolo, m-am întâlnit cu pompieri, cu oameni de pe ambulanțe, oameni care și-au cerut scuze că nu au fost în stare să facă mai nimic, oameni care au recunoscut că nu au făcut altceva decât să transpire, să plângă, să se zbată, însă totul într-un haos, pentru că nu exista coordonare, pentru că în acea seară, dacă vă uitați pe imaginile din acea noapte, momentul venirii lui Raed Arafat și a lui Oprea a însemnat alinierea unor ambulanțe în spatele lor, iar acești doi domni care conduceau la acea oră Ministerul de Interne zâmbeau și întrebau: 'Putem vorbi? Sunteți pregătiți? Acum putem da interviul?'. Asta îi preocupa pe ei atunci", a declarat la TVR președintele Asociației Colectiv, Eugen Iancu.

