ACTUALIZARE Conferință de presă IGSU - Ediție specială. Principalele puncte din declarațiile oficialilor, în format LIVE TEXT



Colonelul Cristian Radu, prim-adjunct al inspectorului general IGSU, explicații după apariția imaginilor:

structura foto-video a fost înființată în 1991 și are ca atribuție înregistrarea imaginilor folosite în procesul de analiză ulterioară a intervențiilor

nu se furnizează din oficiu în spațiu public

sunt imagini cu protejarea datelor cu caracter personal

imaginile care au fost difuzate sunt înregistrate de colegii noștri, e evident, și nu sunt film continuu de la debut până la finalizarea intervenției



intervenția a avut o durată de aproximativ 5 ore

analiza intervenției - e un proces derulat de la începutul unui eveniment

a fost întocmit un proces de evaluare a intervenției și ulterior au fost comunicate către toate instituțiile care au solicitat acest lucru toate datele de interes operativ

sunt șeful acestei structuri - afirm că nu am comunicat nimănui acest lucru, nu am ordonat nimănui, imaginile există în format original și vor fi puse la dispoziția oricărei structuri care solicită acest lucru, nefiind în niciun fel viciate

eu am solicitat ISU București Ilfov aceste imagini după momentul producerii evenimentului și finalizării analizei

solicitarea de la Corpul de control al primului ministru - am integrat toate datele de interes și am răspuns punctual la toate solicitările - am pus la dispoziție toate aspectele care au privit intervenția pe momente, resursele (...) datele privitoare la pacienți, datele privind persoanele decedate la fața locului și ulterior

imaginile nu au fost cerute punctual în acea solicitare

nu au fost solicitate punctual

acest aspect privind imaginile - la nivelul IGSU au fost solicitate pentru a corobora toate datele de interes operativ

toate aspectele au fost coroborate pe baza jurnalelor acțiunilor operative completate in timp real atât la nivelul IGSU, cât și la nivelul ISU București Ilfov

au fost bazate pe modul de dispecerizare, toate datele care au venit comunicate de la fața locului prin sistemul de comunicații și toate aspectele celelalte care au privit punctual, fără niciun fel de echivoc, această intervenție

la nivelul IGSU eu am văzut acele imagini, le-am analizat într-un colectiv de colegi

nu a fost o decizie în acest sens (să nu ajungă imaginile la Raed Arafat n.r.)

filmul este în formă originală



eu am solicitat de la ISU București Ilfov imaginile, eu le-am analizat, dar nu am ordonat nimănui și nu am rugat pe nimeni să nu le difuzeze

niciodată, din oficiu, nu dăm imagini care pot avea impact emoțional major asupra populației, nimănui!

funcția pe care o îndeplinesc eu se referă la coordonarea acțiunilor operative și nu iau decizii privind comunicarea publică

nu a fost o decizie în acest sens pentru că eu nu am ca atribuție această problemă de comunicare publică

la nivelul IGSU sunt câțiva colegi de-ai mei (care au văzut imaginile n. r.)

pentru asta trebuie să mă lămuresc și eu dacă pot să vi le furnizez numele - 4-5 oameni

caseta se află și acum la ISU București Ilfov

raportul de evaluare a intervenției a fost întocmit în primă instanță sub formă de raport preliminar



l-am semnat împreună cu comandantul în funcție

ulterior am valorificat prin coroborare, pentru că intervenția a fost foarte complexă, a fost întocmit raportul final de evaluare a intervenției

la nivelul IGSU confirm că eu l-am văzut împreună cu câțiva colegi de-ai mei

procesul de analiză a intervenției se desfășoară la nivelul fiecărei zone de competență

noi am analizat la nivelul sistemic, procedural

au fost câteva aspecte care au făcut obiectul analizei, care au fost trecute la nivelul "lecții învățate"

noi nu le difuzăm pentru a fi vizualizate, nu am făcut asta niciodată, nu consider că este un beneficiu din punctul de vedere al intervenției

am primit de la Corpul de control și prin intermediul DSU, punctual, acele aspecte pe care le-am comunicat

în toate intervențiile de amploare căutăm să identificăm aspectele care pot constitui aspecte de îmbunătățit

cred că amploarea intervenției în cazul Colectiv a fost una fără precedent în ceea ce înseamnă gestionarea unui nr. foarte numeros de victime

procedural, nu am identificat aspecte care să facă obiectul unor încălcări ale procedurilor de intervenție

la nivelul IGSU aceste aspecte au fost solicitate de mine personal, nu le-am ascuns nimănui și nu am avut niciodată această intenție, nu am rugat pe nimeni să facă acest lucru

nu a decis nimeni să nu fie date imaginile Parchetului

nu a existat o decizie în acest sens

eu am solicitat acest raport pentru a identifica eventale aspecte pe care noi le putem îmbunătăți, iar răspunsul (...) care a fost comunicat a fost bazat pe toate documentele operative care privesc primirea și gestionarea apelului de urgență, toate deciziile de comandă, toate resursele care au fost implicate și cum acționat (...) și jurnalele acțiunilor operative ale tuturor unităților și subunităților

eu nu am ascuns niciun fel de probe, colegii mei nu au ascuns

ancheta internă referitor la situația expusă nu se impune în opinia mea, nu sunt eu decidentul, dar în opinia mea nu se impune

eu am luat decizia de a solicita aceste imagini de la ISU București-Ilfov în vederea analizării și a coroborării tuturor datelor care au stat la baza raportului

am solicitat din proprie inițiativă acele imagini în scopul pe care vi l-am precizat; dacă asta constituie o greșeală, nu am nicio problemă să fiu tras la răspundere

aprecierea mea personală este că nu se impune și nu-mi voi da demisia

le-am analizat, am actualizat anumite proceduri de intervenție și flux procedural

toți cei care am vizualizat pe viu sau ulterior, categoric am fost profund impresionați

și eu uman am fost profund impresionat

m-am raportat la atribuțiile pe care le am prevăzute.



Col. Orlando Șchiopu, inspector șef ISU București-Ilfov:

din ce știu eu, filmul nu s-a văzut în cadrul ISU București-Ilfov

eu mi-am făcut propriile analize și am fost prezent acolo

eu am părăsit funcția și, după cum știți, am avut un proces în instanță și am câștigat

s-a dovedit faptul că eu, ca șef al structurilor operative, nu am nicio legătură cu inspecția de prevenire

la nivelul ISU, întreg personalul centrului operațional a fost prezent la locul evenimentului

analiza făcută la nivelul ISU București Ilfov a fost făcută la nivelul centrului operațional

toți membrii centrului operațional au fost la fața locului

au ținut cont de toate datele, dar nu de film pentru analiză

toate solicitările care ne-au venit pe adresa inspectoratului pentru a pune la dispoziție au fost 100% rezolvate

nu am cunoștință să fi cerut special imagini foto-video

au cerut înscrisuri

din ceea ce știu eu, până în momentul respectiv, știu că s-au cerut mai multe documente și înscrisuri; nu am cunoștință că s-au cerut imagini foto-video

la toate solicitările se trimit

de la nivelul IGSU către domnul secretar de stat (Raed Arafat n.r.) sau către DSU nu a plecat o astfel de înregistrare

în mod clar, nu se referea la cei decedați (înjurătura care se aude pe fundalul înregistrării n.r.)

sunt mult mai mulți oameni care pun întrebări în același timp

referitor la mutarea decedaților a fost un singur cuvânt "Lasă-i", atât

noi am ajuns la Colectiv și am dat față în față cu o situație pe care până acum nu am mai întâlnit-o

nu suntem nici pregătiți în cursuri sau în școli pentru dezastre și nici roboți nu suntem

în momentul când te duci, te organizezi, durează o perioadă până când vezi ce e vorba, evaluezi și, foarte important, prioritizezi

o prioritizare a noastră a constat tocmai în faptul că acțiunile au fost puse pe primul plan

era mult mai important să scot toți oamenii din acea incintă



procedurile de intervenție s-au aplicat întocmai

până te organizezi să poți scoate câteva sute de oameni cu câțiva pompieri durează câteva minute

toți pompierii care au fost acolo au acționat cum au putut mai bine și au făcut ce au putut

eu personal nu am cunoștință în perioada în care am fost la comandă de această solicitare (a Parchetului referitoare la imagini n.r.).

Potrivit jurnaliștilor "Libertatea", clipul de 20 de minute şi 40 de secunde filmat de subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU București Ilfov ajuns la locul dezastrului a fost ascuns de superiorii săi.

Bărbatul a decis să le dea jurnaliştilor acest filmuleţ deoarece este în antiteză cu imaginile publicate de Departamentul de Informare și Relații Publice al ISU, care arătau o intervenție impecabilă.

Subofiţerul care a filmat aceste imagini şocante le-ar fi spus jurnaliştilor de la "Libertatea" că oficialii Centrului Național Operațional din IGSU au cerut filmările, dar au interzis difuzarea lor pentru că arătau haos, lipsă de organizare și de preocupare a salvatorilor pentru cei care au reuşit să iasă din infernul dezlănţuit în club, contrar celor spuse de ISU, IGSU și DSU.

"Treaba noastră este să descoperim faptele. De ce? Pentru că telespectatorii Televiziunii publice știu foarte bine că cine ne ia faptele ne ia libertatea, de fapt. Și vreme de 4 ani, libertatea de a analiza ceea ce s-a întâmplat la Colectiv a fost furată de către autorități, care au ascuns acest film. Suntem în fața unui film oficial", a declarat, la TVR, jurnalistul Cătălin Tolontan.

"Din dorința de rating și de a ieși în față, unii jurnaliști sunt dispuși să folosească sentimentele și durerea unor părinți ca să-și deservească interesul propriu și al instituției pe care o reprezintă și a eventualilor sponsori care stau în spatele articolelor de denigrare pe care le publică, mai ales în preajma datei de 30 Octombrie", a reacționat pe Facebook șeful DSU, Raed Arafat.

"În 4 ani de zile, aș putea spune că m-am obișnuit - suntem căutați și apar știri în luna octombrie. (...) Mi-aș fi dorit ca aceste imagini să fi apărut de atunci. Întrebarea este însă ce ar fi făcut atunci procurorii cu aceste imagini, pentru că timp de 2 ani de zile, din 2016, când noi am depus plângerile penale împotriva intervenției și a ceea ce s-a întâmplat în spitale, și am depus acea plângere pentru că știam foarte bine ce s-a întâmplat acolo, am vorbit cu martorii de acolo, m-am întâlnit cu pompieri, cu oameni de pe ambulanțe, oameni care și-au cerut scuze că nu au fost în stare să facă mai nimic, oameni care au recunoscut că nu au făcut altceva decât să transpire, să plângă, să se zbată, însă totul într-un haos, pentru că nu exista coordonare, pentru că în acea seară, dacă vă uitați pe imaginile din acea noapte, momentul venirii lui Raed Arafat și a lui Oprea a însemnat alinierea unor ambulanțe în spatele lor, iar acești doi domni care conduceau la acea oră Ministerul de Interne zâmbeau și întrebau: 'Putem vorbi? Sunteți pregătiți? Acum putem da interviul?'. Asta îi preocupa pe ei atunci", a declarat la TVR președintele Asociației Colectiv, Eugen Iancu.

