Ilie Năstase şi Ciprian Marica şi-au inaugurat baza sportivă după o investiţie de 20 de milioane de lei

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat la evenimentul de inaugurare că baza sportivă Năstase & Marica Sports Club va găzdui şi turnee de tenis, după ce Complexul "Arenele BNR" a devenit nefuncţional.

"Am avut şansa de a mă naşte aproape de Arenele BNR, însă acolo nu se mai poate face sport din păcate. Baza e în paragină pentru că tovarăşul Isărescu este patron şi proprietar. Nu mai avem voie acolo. Noi încercăm să aducem aici tenisul care se juca la Arenele BNR. Am avut un turneu 21 de ani acolo. Iar unul dintre locurile unde vrem să organizăm turnee este aici, unul va fi în aprilie anul viitor, cu premii de 500 sau 600.000 de dolari. Vom ridica o arenă din metal aici, o arenă improvizată de tenis cum este la sediul federaţiei. E important momentul pentru că în România nu se întâmplă foarte des să se inaugureze baze sportive. De exemplu lui Nadal la academie i s-a făcut totul de-a gata, i s-a pus numele, hotelul, tot. Aici a trebuit noi să găsim banii şi a fost greu. Dar noi încercăm să facem ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă în Occident. Ne dorim să nu mai meargă copiii noştri nici la academia lui Mouratoglou şi nici la cea a lui Nadal, ci să îi ţinem aici, în România, pentru că se poate face tenis şi în ţară. Nu trebuie să fii Mouratoglou sau Nadal să faci tenis", a spus Năstase.

Primul număr 1 din istoria tenisului mondial, Ilie Năstase, are începând de joi şi o statuie care a fost plasată la intrarea în baza sportivă. "Statuia este făcută după o poză dintr-un meci cu Vilas (n.r. - argentinianul Guillermo Vilas), la Melbourne în 1974. Mă bucur că nu e o statuie care nu seamănă. Chiar seamănă perfect cu mine şi chiar îl felicit pe artistul care a realizat-o. Este excepţională. Statuia este un cadou frumos, este un respect", a afirmat Năstase după dezvelirea statuii.

Fostul fotbalist Ciprian Marica a menţionat că prima discuţie cu Ilie Năstase privind baza sportivă a avut loc în 2017.

"Visul de a construi cea mai mare academie de tenis din România îi aparţine lui Ilie Năstase. Iar azi eu sunt mândru că alături de el am reuşit o construim acest complex sportiv. Prima oară când am discutat despre colaborare a fost în 2017, atunci mi-a spus despre visul lui. Iar alături de visul lui mi l-am îndeplinit şi pe al meu, acela de a avea o academie de fotbal. Tenisul şi fotbalul sunt două sporturi foarte iubite în România şi am reuşit să le împletim şi să creăm aici două academii. Ne bucurăm că inaugurăm azi această bază, însă ne dorim mult mai mult de atât. Aşteptăm şi alţi iubitori de tenis şi fotbal să vină alături de noi să investească şi să contribuie la dezvoltarea copiilor şi a tinerilor. Misiunea noastră este de a descoperi talente, de a le şlefui şi monitoriza şi ulterior de a le promova. Ceea ce vedeţi aici nu am fi reuşit altfel decât împreună, noi doi şi cu o echipă formată din specialişti. Ideea a fost să dau ceva sportului înapoi din ceea ce el mi-a dat mie", a explicat el.

Marica a menţionat că până la inaugurare a avut discuţii în contradictoriu cu Ilie Năstase. "Baza asta care se numea Voinţa ne trezeşte multe amintiri, jucam aici fotbal când eram copil. Iar apoi a ajuns într-o stare deplorabilă, au fost multe procese, multe lupte, dar acum ne bucurăm că ea revine sportului. Au fost şi discuţii, şi conflicte cu Ilie, după cum se ştie, însă cel mai important e când totul se termină cu bine. În reconciliere am făcut eu primul pas, eu sunt mai mic şi era normal să las de la mine. Ilie Năstase este un tip special. De aceea mă bucur că am putut să îi fac o bucurie, el merita să aibă o statuie aşa cum este aceasta. Valorile trebuie să le apreciem când sunt printre noi... pentru că avem acel prost obicei de a-i aprecia când ei nu mai sunt", a precizat el.

Fostul internaţional îşi doreşte ca Gheorghe Hagi să îi aleagă pe cei mai buni jucători din cadrul academiei sale de fotbal. "Dorinţa mea este ca de fiecare dată când se încheie un ciclu la academia mea de fotbal, Gică Hagi să vină şi să facă o selecţie, să îşi aleagă cei mai buni jucători. E clar că ne dorim să dăm jucători Farului Constanţa şi implicit echipei naţionale. Deci îmi doresc să îi livrez talente lui Gică Hagi. Visele mele devin realitate pentru că sunt partener cu Gică Hagi, dar şi cu Ilie Năstase, şi sunt mândru de asta", a precizat Marica.

Complexul Năstase & Marica Sports Club, cunoscut în trecut ca Baza Sportivă Voinţa, este alcătuit din 14 terenuri de tenis şi 4 terenuri de fotbal de diferite dimensiuni aliniate la standardele internaţionale FIFA.

