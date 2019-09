Ilan Laufer a demisionat din funcția de consilier onorific al premierului Dăncilă

Ilan Laufer

"Am aflat recent că doamna premier Viorica Dăncilă urmează să efectueze o vizită în Statele Unite ale Americii şi am fost foarte bucuros că vom avea ocazia să discutăm toate aceste aspecte importante pentru românii de aici, la care se adaugă două priorităţi foarte importante pentru ţara noastră. O agendă clară pentru începerea negocierilor aderării României la OCDE şi includerea Romaniei în Visa Waiver Program. Nu am fost invitat să o însoţesc pe doamna premier nici în calitate de consilier onorific care cunoaşte bine relaţia România-SUA şi nici să o întâlnesc în calitate de preşedinte PSD SUA. Înţeleg că doamna premier preferă consilieri externi şi prin urmare mă aflu în situaţia în care nu îmi pot exercita eficient niciuna dintre aceste funcţii în care am fost învestit cu încrederea colegilor mei de partid. Astăzi am informat-o pe doamna premier asupra deciziei mele de a demisiona", a scris Laufer pe Facebook.





El a menţionat că a acceptat să fie numit în funcţia de preşedinte al organizaţiei PSD SUA pentru a dezvolta proiecte pentru comunităţile de români din Statele Unite.



"Anul acesta am acceptat cu onoare să fiu numit preşedinte al PSD SUA, dorind să fiu aproape de românii de aici. Împreună ne dorim să dezvoltăm proiecte pentru comunităţile locale de români, să aducem personalităţi din România alături de noi, să păstrăm limba şi tradiţia, identitatea naţională, dar să ne ocupăm şi de problemele de zi cu zi ale românilor din SUA, inclusiv cele din consulate, acolo unde mai avem foarte multe de îmbunătăţit în ceea ce priveşte modul în care cetăţenii sunt trataţi, iar SUA nu face excepţie. Am avut ocazia să vizitez mai multe comunităţi de români şi să transmit aceste mesaje colegilor mei de acasă, inclusiv un plan de acţiune pe termen scurt pentru PSD SUA valabil şi pentru PSD Diaspora", a spus Laufer.



El a adăugat că se află în Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, unde coordonează un program dedicat consolidării relaţiilor economice bilaterale dintre România şi SUA.

