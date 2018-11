Ilan Laufer: Refuzul președintelui de a mă numi în funcția de ministru este un act de antisemitism. Fac plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Ilan Laufer / FOTO: Arhivă

"Astăzi, în anul 2018, am fost respins de către preşedintele României, Klaus Iohannis. Sunt îngrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii mele, atunci când m-a refuzat în funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, fără să motiveze această decizie, ceea ce este neconstituţional. Consider că refuzul preşedintelui Iohannis, în ceea ce mă priveşte, este un nou act de antisemitism şi vreau să atrag atenţia asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat în ultimul an preşedintele Klaus Iohannis. Aşa cum se ştie, domnul Iohannis a avut mai multe ieşiri împotriva evreilor şi declaraţii antisemite. A refuzat şi blocat numirea unui ambasador în Israel, dorind pe această cale să saboteze relaţia dintre România şi Israel. Totodată, vă pot spune că a contribuit inclusiv la sabotarea şedinţei de guvern comune care trebuia să aibă loc între Guvernul israelian şi cel român", a declarat Laufer, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

Fostul ministru a mai precizat că va face o plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, apreciind că refuzul preşedintelui Iohannis reprezintă "o atitudine clară" de discriminare.

"Foarte important de menţionat este faptul că Klaus Iohannis este etnic german şi are o legătură dubioasă din toate punctele de vedere cu Forumul Democrat German din România, moştenitor al unei organizaţii naziste, scoasă în afara legii, conform Tratatului de la Paris, de după cel de-al Doilea Război Mondial. În istoria României, Nicolae Ceauşescu a vândut evrei. Astăzi am certitudinea că şi preşedintele Iohannis a vândut un evreu român. Nu ştiu cui şi nu ştiu pe câţi bani. Voi face o plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrucât consider că refuzul preşedintelui Iohannis este o atitudine clară de discriminare care a debutat cu expresia 'nişte evrei', a urmat cu o plângere penală împotriva premierului României şi continuă astăzi cu refuzarea unei propuneri de vicepremier şi ministru al Dezvoltării în Guvernul României. Totodată, voi face o cerere către AJC, comunitatea evreiască din SUA, pentru a-i retrage decoraţia acordată preşedintelui Klaus Iohannis", a mai afirmat Ilan Laufer.

Ilan Laufer s-a declarat "profund mâhnit şi dezamăgit" de atitudinea preşedintelui şi a adăugat că va lupta "până la capăt". El a mai susţinut că Iohannis i-a promis cancelarului german Angela Merkel "că va face tot posibilul să blocheze mutarea ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim".

Fostul ministru a adăugat că are informaţii în ce priveşte faptul că i s-ar pregăti un dosar penal: "Prin interpuşi a iniţiat acţiuni de urmărire penală împotriva primului-ministru Viorica Dăncilă, după vizita acesteia în Israel, şi am informaţii certe că ar trebui şi eu să mă aştept la acelaşi mod de acţiune în ceea ce mă priveşte. Mai exact, un dosar penal, care probabil se pregăteşte acum pe repede înainte la comanda preşedintelui."

În opinia lui Laufer, preşedintele Iohannis "nu doreşte ca România să preia Preşedinţia Consiliului Europei" şi se foloseşte "de orice prilej pentru a submina" buna funcţionare a Guvernului.

Directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, Alexandru Florian, a afirmat, la un post de televiziune, că declarația lui Ilan Laufer este emoțională, cu mult iz politic, iar atitudinea președintelui Klaus Iohannis în privința Holocaustului a fost recunoscută inclusiv printr-o distincție acordată de American Jewish Committee, o importantă organizație evreiască americană.

