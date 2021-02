"Dosarele X" din instanțele românești EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cristian Răuțu, jurnalist TVR: "Instanțele românești primesc câteodată unele solicitari bizare. Este celebru cazul unui deținut care l-a chemat în judecată pe... Dumnezeu! Bineînţeles că magistraţii nu au încercat să-l citeze pe Cel de Sus, dar au fost obligaţi să dea o hotărâre. Asta înseamnă timp şi aglomerează instanţele".

Ultima acţiune similară a avut loc la Judecătoria sectorului 4, unde, de data aceasta, a fost chemat în instanţă... Iisus Hristos! Judecătorii au închis cazul pentru că petentul nu a putut preciza adresa Mântuitorului. Dar în cele mai multe procese de acest fel, pârâţii sunt oameni politici - autohtoni sau demnitari străini.

Dana Salaoru, avocat Baroul București: "A fost înregistrată o acțiune în care o persoană a chemat în judecată toți președinții din Europa, pe Regina Elisabeta, pe Prințul Charles, pe Putin, se judeca cu toată lumea".

Claudiu Drăgușin, președintele Secției Civile, Judecătoria sectorului 4: "Am avut persoane care au chemat în judecată pe Donald Trump, de exemplu, am avut persoane care au chemat Ambasada Americii, pe fostul ambasador Hans Klemm, fostul preşedinte Traian Băsescu, pe actualul preşedinte, împreună cu soţiile lor, și separat, și împreună. (...) Există liberul acces la justiţie și, practic, oricine poate să ceară absolut orice în instanță, judecătorul verifică după aceea dacă cererea are fundament sau nu în lege".

O altă categorie de dosare care aglomerează instanţele sunt cele deschise de către procesomani. Unii au peste 100 de procese pe rol!

Dana Salaoru, avocat Baroul București: "Sunt figuri pe care le recunoști cu ușurință pe holurile instanţelor. Se permanentizează pe acolo".

Claudiu Drăgușin, președintele Secției Civile, Judecătoria sectorului 4: "Cam fiecare instanță are cel puțin un astfel de caz. Am avut o situație în care ajunsese o persoană la aproape 100 de litigii! În principiu, problema lor inițială este reală, deci ei se adresează justiției cu o problemă reală și după aia, din diverse motive, lucrurile scapă de sub control, se fac tot felul de cereri conexe".

Însă mai mult de jumătate din dosarele aflate pe birourile judecătorilor sunt cauze repetitive, cum ar fi recalcularea pensiilor sau recuperarea taxei auto. Sunt sute de mii de cazuri aproape identice, care sufocă instanţele, iar judecătorii trebuie să dea aceleaşi hotărâri în fiecare dosar în parte. De aceea, un astfel de proces banal durează mai mult de un an.

Cristian Răuțu, jurnalist TVR: "Magistrații pregătesc o modalitate de rezolvare rapidă a unor astfel de situaţii, precum recuperarea taxei auto sau recalcularea pensiei. Dar, despre toate acestea vom vorbi în ediţiile viitoare ale Telejurnalului".

ŞTIRILE ZILEI