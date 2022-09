IICCMER primește 9 milioane de euro din PNRR pentru Memorialul „Închisoarea Tăcerii” de la Râmnicu Sărat. În închisoarea comunistă a murit liderul țărănist Ion Mihalache

Închisoarea de la Râmnicu Sărat / FOTO: IICCMER

În 5 septembrie, IICCMER a fost înștiințat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) că i-a fost aprobată cererea de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru reabilitarea Memorialului ,,Închisoarea Tăcerii’’ de la Râmnicu Sărat. Finanțarea se ridică la nouă milioane de euro, iar durata execuției lucrărilor este de 33 de luni.

Memorialul „Închisoarea Tăcerii” va intra în circuitul turistic al României din 2026.

În această investiție este inclusă și realizarea unui Centru Educațional privind Comunismul din România, în vederea informării și conștientizării memoriei regimului comunist și a consecințelor acestuia.

„Principalele obiective ale investiției vor fi:

-Conservarea, consolidarea și restaurarea fostului Penitenciar de la Râmnicu Sărat - monument istoric clasa A;

-Punerea în valoare a monumentului prin implementarea programului funcțional „Memorial” și a unui circuit specific de vizitare, astfel încât amenajările să sugereze atmosfera de izolare pe întreg circuitul de vizitare;

-Realizarea unui Centru Educațional privind Comunismul din România, în vederea informării și conștientizării memoriei regimului comunist din România și a consecințelor acestuia;

-Realizarea de campanii de informare și promovare, pentru atragerea unui cât mai mare număr de vizitatori (număr estimativ de 58.000 vizitatori/în primul an), în special din rândul tinerilor”, arată IICCMER, într-un comunicat remis redacției.

„Prin aprobarea cererii de finanțare - am încheiat o etapă. Una extrem de importantă prin care, practic, am obținut 9 milioane de euro, bani ce ne vor ajuta să implementăm acest proiect. Așadar, consider că de abia acum începe greul. Pentru că va trebui să ducem la capăt unul dintre cele mai mari obiective de investiții care s-au realizat în țara noastră, după Revoluție, la nivel de identitate istorică a poporului român. ,,Închisoarea Tăcerii’’ de la Râmnicu Sărat este una dintre cele mai odioase și barbare amprente ale regimului comunist și este de datoria noastră morală să construim în acest loc un simbol care să însumeze deopotrivă curajul, rezistența, chinurile și suferința victimelor care au fost forțate să ajungă în acest loc. Realizarea Memorialului ,,Închisoarea Tăcerii’’ de la Râmnicu Sărat este obiectivul prioritar al IICCMER și am convingerea că viitorul loc al memoriei va reprezenta un reper aparte pe harta muzeală și turistică a României. Doresc să le mulțumesc colegilor mei și partenerilor instituționali pentru că s-au organizat în echipe și au reușit împreună, într-un timp atât de scurt, să realizeze toată documentația necesară acestei etape, astfel încât Institutul să obțină fonduri pentru o investiție de așa anvergură ’’, a explicat istoricul Daniel Șandru, președintele executiv al IICCMER.

Penitenciarul de la Râmnicu Sărat reprezintă unul dintre punctele importante ale represiunii comuniste, aici și-a găsit sfârșitul liderul țărănist Ion Mihalache, în februarie 1963, iar figuri importante ale partidelor istorice au fost închise aici. Penitenciarul a fost condus, în perioada sa de „glorie”, de torționarul Alexandru Vișinescu, condamnat în 2015 pentru crime împotriva umanității.

