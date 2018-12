IGSU: Șapte județe afectate de ninsori. 12 autovehicule și 24 de persoane au fost implicate în evenimente rutiere. Sâmbătă dimineață nu sunt drumuri blocate

Drum zăpadă, echipaj de poliție / FOTO: ADRIAN CUBA, AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, încă de vineri au fost mobilizate echipaje de pompierii salvatori care să intervină în sprijinul cetăţenilor si autorităţilor locale din zonele vizate de ninsori, precizează IGSU.

Sâmbătă dimineaţa, autorităţile locale din judeţul Teleorman au intervenit pe DJ 703, între localităţile Ciolăneşti şi Baldovineşti, pentru deblocarea unei ambulanţe care se deplasa pentru preluarea unei gravide. Această nu a mai putut înainta din cauza zăpezii de pe carosabil. A fost deblocată rapid de utilaje.

O ambulanţă care se deplasa la un pacient a rămas înzăpezită pe un drum judeţean din Olt. A fost deblocată după o jumătate de oră

Între localităţile Ponoarele şi Izverna din judeţul Mehedinţi, s-a intervenit pentru deblocarea a 3 autoturisme, în care se aflau 10 persoane.



Tot pentru deblocarea a 2 autoturisme în care se aflau 5 persoane şi a unui autobuz fără persoane s-a intervenit pe drumul care face legătra între localităţile Boldeşti şi Seciu, din judeţul Prahova.

În localitatea Mizil, pompierii şi drumarii au deblocat un autotren care a derapat şi a intrat într-o curte.



În judeţul Dâmboviţa, pe DN 7, salvatorii au deblocat un autoturism în care se aflau 5 persoane, iar în judeţul Hunedoara, în zona localităţii Cinciş, a fost deblocat un autotren.



Pe DN 73, între localităţile Câmpulung Muscel şi Dragoslavele din judeţul Argeş, circulaţia rutieră s-a desfăşurat temporar îngreunat, carosabilul fiind acoperit cu zăpadă. S-a intervenit cu utilaje de la administratorul de drum şi autorităţile locale, pentru deszăpezire şi răspândire de material antiderapant.



Tot sâmbătă dimineaţa, pe A1, la km 106, un tir a parăsit carosabilul şi a blocat o bandă.



În municipiul Timişoara, pompierii au acţionat pentru degajarea a 4 arbori căzuţi pe 2 autoturisme şi pe carosabil.

Sâmbătă dimineață, traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă pe majoritatea arterelor din judeţele aflate sub atenţionări meteorlogice. Nu sunt semnalate drumuri blocate sau persoane aflate în dificultate.



Evoluţia din teren este atent monitorizată de Centrul Operaţional Naţional al IGSU, in cooperare cu structurile aflate in coordonarea DSU, astfel încât să fie dispuse rapid măsurile optime de intervenţie în sprijinul populaţiei.

Cursele aeriene pot consemna întârzieri de 30 de minute sâmbătă dimineaţa din cauza ninsorii şi a viscolului, dar nicio cursă nu au fost anulată, a informat și Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.



"Operarea se desfăşoară normal, dar în condiţii de iarnă. Se degivrează aeronavele înainte de decolare, ceea ce poate conduce la întârzieri de până la 30 de minute, punctual şi mai mult de 30. S-a intervenit pe tot parcursul nopții şi se intervine în continuare pentru deszăpezire la piste, platforme şi căi de rulare", au transmis reprezentanţii companiei.



Până la ora 07.00 nu s-au înregistrat curse anulate.

În ultimele 24 de ore, a nins în cea mai mare parte a ţării. Până duminică, la ora 18.00, este în vigoare o informare generală de vremea rea.

Din a doua parte a zilei de sâmbătă, în Dobrogea va ploua, iar în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și, local, în Transilvania vor fi precipitații mixte. Se va forma polei.

De sâmbătă dimineață, până duminică, la ora 12.00, sunt sub cod portocaliu de ninsori abundente 9 județe: Timiş, Caraş-Severin, zona de munte a judeţelor Hunedoara, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.

Până duminică seara, a fost instituit cod galben în Banat, în cea mai mare parte a Crişanei, vestul şi sudul Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, jumătatea de nord a Munteniei, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură.

