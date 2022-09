Igor: “Vreau să le arăt oamenilor că drogurile sunt rele”. Un ucrainean ajută tinerii dependenți de droguri din București. Imagini cu impact emoțional!

În centrul Bucureştiului, un tânăr ucrainean se plimbă cu telefonul în mână. Nimic neobişnuit până când Igor, cu o cafea şi o pungă de mâncare se îndreaptă spre un tânăr care doarme pe jos.

Igor: Am venit să mă plimb aici, în orașul vechi, am văzut o mulțime de oameni care consumă droguri. Și asta chiar m-a impresionat puternic. Nu am văzut în altă țară atât de mulți tineri ca aici.

Igor este cel care, în urmă cu 5 zile, a lansat canalul de Tik Tok Stop the Drug. Are 24 de ani şi, cu ajutorul lui, tinerii fără adăpost dependenţi de substanţe necunoscute şi cu vieţile distruse cer ajutor. Pagina are deja aproape 22 de mii de urmăritori.

Igor: Când m-am apropiat de ei și m-am oferit să-i filmez, au refuzat, au cerut bani. Dar, până la urmă, le-am oferit mâncare și au fost de acord. Când am filmat primul videoclip, știam că va ajunge la public. Dar nu mă așteptam să fie atât de puternic. În prima noapte a avut 1.000.000 de vizualizări.

Tinerii cer ajutor doar când ajung în stare gravă. Prima oprire - o unitate de primiri urgenţe.

Diana Cimpoeșu, medic şef UPU SMURD Iaşi: Noi tratăm simptomatic, tratăm lucrurile care apar şi urgenţele cu risc vital, cum sunt aceste tulburări de ritm cardiac, cum sunt convulsiile. Mai departe un tratament specific nu există.

Nimeni nu ştie cu ce se intoxică aceşti tineri zi de zi. Substanţele diferă şi de la un cartier la altul, uneori.

Teodora Ciolompea, medic specializat în tratamentul adicţiilor, Centrul Sfântul Stelian: Vă imaginaţi un amestestec de 10-12 substanţe necunoscute, pe care fie le aspiră, fie le introduc în venă şi care ajung direct în organele ţintă: inimă, plâmâni, ficat şi acţionează toxic, concomitent, toate în amestec.

La Centrul Sfântul Stelian din Capitală, de la începutul lunii septembrie, au cerut ajutor 20 de persoane care au consumat combinaţii de substanţe necunoscute. Mulţi dintre ei ajung acolo după ce trec pragurile unor spitale de mai multe ori.

Teodora Ciolompea, medic specializat în tratamentul adicţiilor, Centrul Sfântul Stelian: Apar şi probleme psihiatrice, iar recuperearea nu este uşoară. Se dă tratament psihiatric, în funcţie de simptome, dacă este agitat, dacă are halucinaţii, dacă are stări de agresivitate, unii sunt cu o depresie profundă, cu tentative de suicid.

Şi Igor vrea să îi ajute. Pentru asta a şi făcut canalul de Tik Tok.

Igor: Vreau să le arăt oamenilor, folosind exemplul persoanelor dependente, că drogurile sunt rele. Pentru ca generația tânără să nu ia exemplu de la ei și să nu-i imite. Prin acest conţinut aș dori să implic oameni care au centre de reabilitare care să îi ajute și să-i ducă la tratament.

