Membrii mai multor ONG-uri au ieșit în stradă ca să-și exprime nemulțumirea în legătură cu interzicerea prin lege a teoriilor despre identitatea de gen.

La Palatul Cotroceni aceștia au afișat mesaje prin care îi cer președintelui să nu promulge actul normativ.

Și mediul academic e revoltat.

Mihaela Miroiu, profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Politice, SNSPA: Această modificare a legii este ineptă. Nu putea să o facă decât un om care nu înțelege nimic din ceea ce spune. Mai rău este că alții au votat probabil fără să știe ce au votat.

Oana Băluță, doctor în științe politice: Este o modificare aberantă, nedemocratică și bazată pe foarte multă denaturare a informațiilor științifice. În primul rând că acest proiect încalcă autonomia universitară. În al doilea rând mistifică informații și date pe care noi le avem din cercetarea științifică legate de diferența dintre gen și sex.

Printr-un amendament la Legea educatiei, senatorii au interzis în școli, universități și alte spații dedicate educației răspândirea teoriilor sau a opiniilor legate de identitatea de gen, care susțin că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași.

Amendamentul a fost propus de senatorul PMP Vasile Cristian Lungu.

“Pentru că am observat atunci când m-am întors în România că și în mediul academic din țara noastră începuse o abordare de acest gen am avut o consultare cu mai mulți colegi și am decis că mai bine să prevenim decât să ne trezim în situația în care eu personal am experimentat-o în Statele Unite”, spune Vasile Cristian Lungu, senator PMP.

Florin Buhuceanu, reprezentant al Asociației ACCEPT: Dacă mă întrebați ce a înțeles Parlamentul României, mi-e teamă că n-a înțeles altceva decât că trebuie să elimine orice formă de informație exact acolo unde e nevoie, în școală, în universitate despre egalitatea de gen și despre persoanele transgender care trăiesc.

Legea a fost trimisă președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.

Klaus Iohannis, președintele României: Acum cred că ați aflat pe surse ce voi face cu legea identității de gen, o să comentez atunci când fac actul respectiv de rigoare. Termenul este încă destul de departe pentru a da o promulgare sau o reexaminare sau o trimitere la Curte și voi face atunci remarcile.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Consiliul Național al Elevilor, dar și universități din toată țara condamnă decizia senatorilor și îi cer președintelui Klaus Iohannis să nu promulge legea.

