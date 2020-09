Accident rutier EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Din cele 4 persoane aflate în mașină, două au fost rănite și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Polițiștii au constatat că șoferul nu avea permis de conducere, iar la test a rezultat și o valoare foarte ridicată de alcool: puțin peste 1 miligram pe litru, alcool pur în aerul respirat.

Bărbatul are de răspuns pentru trei acuzaţii grave: conducere fără permis și sub influența alcoolui, plus vătămare corporală din culpă.

ŞTIRILE ZILEI