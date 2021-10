Hunedoara: Spitalul Municipal a primit unul dintre cele mai performante computere tomograf din ţară

Noul CT a fost achiziţionat prin intermediul unui proiect cu finanţare europeană nerambursabilă în valoare totală de 2 milioane de euro, întocmit de Spitalul Municipal cu sprijinul Primăriei municipiului Hunedoara.



"Ne bucurăm să avem un asemenea sistem în dotare. În ţară mai există doar două sisteme similare, unul în Bucureşti, iar celălalt la Timişoara. Este vorba despre un sistem de tomografie computerizată cu 128 de slice-uri care, în faza de reconstrucţie, poate furniza şi 384 de slice-uri. Sistemul este dotat cu inteligenţă artificială, fapt ce permite fluxuri de lucru optimizate, atât în faza de achiziţie, cât şi de post-procesare a imaginilor. Mai mult, acest sistem are şi un soft de reducere a dozei de radiaţii cu până la 60 la sută faţă de un CT obişnuit", a declarat managerul spitalului, Radu Budae.



Noul CT permite efectuarea întregii game de investigaţii, pentru toate tipurile de pacienţi, fiind prevăzut cu un mod dedicat de investigare a pacienţilor de la Pediatrie. În plus, sistemul permite scanarea pacienţilor ventilaţi mecanic sau intubaţi.



După ce va fi instalat şi operaţionalizat, noul CT - al doilea după cel cumpărat de spital prin fonduri PNDL2, în anul 2018 - va contribui semnificativ la îmbunătăţirea performanţei serviciilor medicale acordate de spitalul municipal din Hunedoara, apreciază conducerea unităţii medicale.



"Pe lângă performanţele tehnice, acest nou computer-tomograf ne va permite ca, din momentul în care va fi instalat şi operaţionalizat, să separăm fluxurile de pacienţi, astfel încât pentru pacienţii COVID-19 să se folosească un CT, iar pentru cei non-COVID, celălalt CT", a explicat managerul Spitalului Municipal Hunedoara.



Noul sistem de tomografie computerizată reprezintă unul dintre punctele importante ale unui proiect cu finanţare europeană dedicat spitalului, ce a fost elaborat cu sprijinul Primăriei Hunedoara. Valoarea proiectului se ridică la 2 milioane de euro, contractul de finanţare fiind semnat la mijlocul lunii iulie, a acestui an.



"Noul CT va reduce considerabil timpii de aşteptare. Finanţarea a fost obţinută din Fondul European de Dezvoltare Regională şi este încă un rezultat al preocupării noastre permanente pentru susţinerea spitalului din municipiul Hunedoara. Spitalul a fost şi rămâne o prioritate pentru Primăria Hunedoara", a declarat primarul localităţii, Dan Bobouţanu.



Pe lângă acest CT, construit în anul 2021, prin acelaşi proiect european au fost achiziţionate 160 de paturi noi pentru secţiile spitalului. De asemenea, sunt prevăzute şi alte dotări, de la aparatură pentru secţia ATI şi o unitate pentru resuscitare neonatală, până la injectomate şi aspiratoare chirurgicale.

sursa agerpres

