Hotelierii au lansat deja primele oferte pentru Crăciun și Revelion. Noaptea dintre ani, sărbătorită cu cină specială, muzică live și multă distracţie

În Poiana Brașov, prețurile pachetelor de cazare sunt pe măsura promisiunilor. Pentru un sejur de 4 nopți, tarifele pleacă de la 1.000 de euro de persoană și trec de 2.000 de euro într-un apartament premium.

Laura Ursu, director general hotel: Avem pachete cu cine festive, cu preparate din gastronomia tradițională și din cea internațională. Avem spectacole speciale în fiecare seară cu artiști de renume național. Avem programe speciale pentru copii.



Pentru Crăciun prețurile sunt ceva mai mici. Un sejur de 4 nopți costă între 600 de euro de persoană și 1.000 de euro.



Marina Tiu, director vânzări, hotel din Poiana Braşov: Oferta de Crăciun include mic dejun, TVA, toate taxele, piscină, saună, salină, fitness, wifi și parcare în limita locurilor disponibile.



Litoralul românesc, atractiv și iarna

La malul mării, atractive sunt pachetele care includ și servicii SPA. În unele locații s-au vândut deja mai mult de jumătate din locuri, atât pentru Crăciun, cât și pentru Revelion.



Cristina Ciorbaru reprezentant hotel 4 stele din Mamaia: Pentru doamne e un mesaj cu mișcări lomi-lomi efectuat cu ulei de ciocolată. Pentru domni un mesaj relaxant la picioare. Gradul de ocupare de Crăciun avem undeva la 80 la sută.



Laura Drăghici manager recepție hotel de 4 stele din Mamaia: Am pregătit pachete ce pornesc de la trei nopți cu prețul de 2.030 lei pachetul cu cameră dublă standard, pachet cu all inclusive. Pentru patru nopți, prețurile pornesc de la 2.670 lei. La fel: cu cameră dublă standard cu all inclusive. S-au vândut 50 la sută din pachete.



Cele mai ieftine oferte sunt la hotelurile de trei stele din sudul litoralului.



Ștefan Nicula director agenție de turism: Prețurile pornesc de la 1.764 de lei pentru un sejur de trei nopți, pentru două persoane, la un hotel de 3 stele.



Cei care vor să-și petreacă sărbătorile de iarnă la malul mării trebuie să știe că ofertele sunt limitate deoarece foarte puține hoteluri sunt deschise în extrasezon.

