Horia Tecău anunță că își încheie cariera. "Sportul a fost locul meu de joacă, şcoala mea, m-a învăţat să visez, să cred şi să mă dezvolt"

''Multe emoţii curg în acest moment. Sunt recunoscător. Pentru călătorie, pentru ceea ce am trăit, pentru oamenii pe care i-am întâlnit. Sportul a fost locul meu de joacă, şcoala mea, m-a învăţat să visez, să cred şi să mă dezvolt. Energia terenului de tenis şi a iubitorilor tenisului m-a oferit o imensă recompensă şi voi păstra acest sentiment pentru totdeauna. Acum a venit timpul să mă bucur de viaţă în alt mod şi să transform toată această energie într-o nouă formă'', a scris sportivul.

Horia Tecău încheie o carieră în care a cucerit 38 de titluri la dublu şi a jucat alte 24 de finale, notează Agerpres.

Constănţeanul are titluri câştigate la Wimbledon în 2015 şi US Open în 2017, ambele alături de olandezul Jean-Julien Rojer, precum şi trofeul la Turneul Campionilor din 2015, tot alături de Rojer. De asemenea a mai câştigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016, alături de Florin Mergea, precum şi un titlu la dublu mixt la Australian Open, alături de americanca Bethanie Mattek-Sands.

Tecău a câştigat cele mai multe titluri, 20, alături de Rojer (în 2014 la Zagreb, Casablanca, Bucureşti, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing şi Valencia, trei în 2015 la Rotterdam, Wimbledon şi Turneul Campionilor de la Londra, unul în 2016, la Madrid, şi în 2017, la Dubai, Geneva, Winston-Salem, US Open, la Dubai şi Winston-Salem în 2018, Madrid şi Basel în 2019), pierzând şapte finale, în 2014 la Rotterdam, în 2015 la Sydney şi Nisa, în 2016 la Cincinnati, în 2018 la Paris, iar în 2019 la Rotterdam şi Washington.

Horia are alte zece trofee alături de suedezul Robert Lindstedt (2012 - Bucureşti, s-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati, 2011 - Bastad, Casablanca, 2010 - New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch şi Casablanca).

Sportivul are şi trei titluri cu Max Mirnîi (Bucureşti, s-Hertogenbosch, Beijing - toate în 2013) şi câte unul alături de neozeelandezul Marcus Daniell (Auckland - 2010), Victor Hănescu (Acapulco - 2011), belgianul Dick Norman (Zagreb - 2011), Florin Mergea (Bucureşti - 2016) şi germanul Kevin Krawietz (Halle - 2021).

Horia a ieşit învingător în 2012 şi în proba de dublu mixt la Australian Open (cu Bethanie Mattek-Sands).

În cele 24 de finale pierdute, Horia Tecău i-a avut ca parteneri pe următorii: în 2021 pe Krawietz (Rotterdam, Barcelona, Hamburg), pe Rojer în 2019 la Rotterdam şi Washington, în 2018 la Paris, în 2016 la Cincinnati, 2015 la Sydney şi Nisa, în 2014 la Rotterdam, pe Max Mirnîi în 2013 la Sydney şi Delray Beach, pe Lindstedt în 2012 la Rotterdam, Madrid şi Wimbledon, 2011 la Beijing, Washington, Wimbledon, s-Hertogenbosch, Brisbane, în 2010 la Wimbledon, pe Hănescu în 2009 la Stuttgart şi pe Andrei Pavel la Kitzbuehel, tot în 2009. În 2016 la Jocurile Olimpice a jucat finala de dublu alături de Florin Mergea.

De asemenea, Tecău a fost învins în finala probei de dublu mixt în 2014 la Australian Open, alături de Sania Mirza (India).

Horia Tecău a primit numeroase mesaje pe rețele de socializare după anunţul făcut.

Contul oficial al ATP (circuitul profesionist masculin) i-a urat: ''Toate cele bune în noul tău capitol, Horia''.

Fostul tenisman român Andrei Pavel a scris la rândul său: ''Sunt foarte mândru de tine HT, ai avut realizări extraordinare şi eşti un om deosebit, pe teren şi în afara lui. Totuşi, păstrează-ţi clasamentul protejat, poate o să îţi cer o favoare! Te iubesc, omule!''

Jucătorul brazilian Marcelo Melo, şi el specialist de dublu, i-a transmis: ''Felicitări Horia, o carieră uimitoare!! Mult noroc în noul capitol!! Pot să te sun în decembrie?. Toate cele bune''.

Croatul Mate Pavic, liderul mondial la dublu, a scris: ''Horia brate!! Bravo pentru tot ce ai făcut, mult noroc!!''

Antrenorul britanic Jamie Delgado s-a alăturat şi el urărilor: ''Felicitări pentru o carieră grozavă prietene, bravo! Îţi urez cele bune în noul tău capitol. Sunt sigur că va merge extraordinar pentru tine''.

Fostul partener al lui Tecău, suedezul Robert Lindstedt, a avut un mesaj special: ''Deşi am discutat despre asta, tot sunt trist când citesc asta. Mai ai multe de oferit, dar îţi respect alegerea şi puterea că o face în felul tău. În condiţiile tale. Îşi mulţumesc pentru timpul petrecut împreună şi abia aştept să primesc o invitaţie pentru sărbătorire în România. Bucură-te de noul capitol, frate. Ştiu că eu o voi face''.

''Prietene! Nu multă lume ştie peste ce a trebuie să treci pentru a avea aceste realizări remarcabile!! O carieră incredibilă!! Bucură-te de viaţă!!'', i-a transmis ucraineanul Serghei Stahovski.

Fosta jucătoare indiană Sania Mirza a avut şi ea cuvinte frumoase despre Horia Tecău: ''Felicitări pentru o carieră extraordinară, prietene ... Sunt mândră de tine. Mult noroc şi ne vedem de partea cealaltă''.

Alţi jucători de dublu s-au alăturat corului de felicitări. Columbianul Juan Sebastian Cabal a scris: ''Felicitări ţintaşule!!!! O carieră grozavă!!! E timpul să te bucuri de viaţă''.

''Toate cele bune, prietene!! Felicitări pentru o carieră grozavă!'', i-a transmis australianul John Peers.

Americanul Rajeev Ram i-a adresat un mesaj special: ''A fost o plăcere să concurez alături de tine şi împotriva ta în ultimii 20 de ani ... clasă maximă. Toate cele bune în ceea ce urmează''.

Alături de partenerul său, germanul Kevin Krawietz, Horia a învins cuplul Marcel Granollers (Spania)/Horacio Zeballos (Argentina) cu 6-3, 6-7 (1), 10-6, joi, la Torino, în ultimul lor meci din Grupa Verde a Turneului Campionilor (Nitto ATP Finals). Tecău şi Krawietz, care nu mai aveau şanse de calificare în semifinale, după ce au pierdut primele două partide, au obţinut victoria într-o oră şi 39 de minute, la ultimul lor meci împreună.

