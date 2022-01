HG privind înfiinţarea Centrelor de diagnostic şi tratament pentru infarct miocardic şi accidente vasculare, aprobată

Nicolae Ciucă

"Este momentul să trecem de la analiză şi planificare la activitate concretă. Astăzi, în cadrul şedinţei de Guvern am aprobat o Hotărâre de Guvern prin care se vor înfiinţa Centrele de diagnostic şi tratament la nivelul spitalelor pe întreg cuprinsul ţării. Avem şi o cifră pe care domnul ministru al Sănătăţii a estimat-o, peste 230. Toate aceste centre vor deveni funcţionale, sperăm cât mai repede şi în funcţie de implicarea factorilor de răspundere ele să fie cât mai eficiente posibil. Ne găsim în ansamblul de măsuri care a fost gândit la nivelul Ministerului Sănătăţii, astfel încât să putem să sporim capacitatea noastră de tratament în cazul infecţiilor de COVID 19 şi, totodată, să desfăşurăm această activitate prin care să ne focalizăm atenţia pe tratarea pacienţilor care suferă, din păcate, de alte probleme", a afirmat, joi, premierul la începutul întâlnirii cu specialişti în medicină la Centre de infarct şi Centre de Stroke.

El a precizat că centrele se vor înfiinţa iniţial la nivel regional şi apoi se vor extinde la nivel naţional.



"Ceea ce am gândit azi se referă la tratarea infarctului miocardic şi a accidentului vascular. Statistica nu este deloc încurajatoare: România se află pe ultimul loc la capacitatea de a trata infarctul miocardic şi accidentul vascular. (...) Programul de infarct miocardic există, dar el are o reprezentare redusă la nivelul ţării. Din ce am înţeles de la domnul ministru Rafila, există suportul tehnic, dar şi resursa umană necesară, care, cu câteva elemente de pregătire specifică, poate fi în măsură să preia aceste cazuri şi să pornim un program în oglindă - cel de tratare a accidentelor vasculare. Cred în puterea de mobilizare a ministerului Sănătăţii şi să găsim soluţiile necesare pentru a acoperi uniform întreg teritoriul ţării. Soluţiile vor fi iniţial la nivel regional urmând ca apoi să procedăm la extinderea în cât mai multe locaţii posibile", a adăugat Ciucă.

