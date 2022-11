"Hersonul nostru" - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat eliberarea orașului. Consilierul Mihailo Podoliak: Acum este important să le asigurăm o retragere la scară largă ocupanților ruși

"Lumea rusă" știe cum să... fugă efectiv. Din Kiev, din Harkov, din Herson. Acum este important să le asigurăm o retragere la scară largă ocupanților ruși - din Ucraina. De pe tot teritoriul nostru", a scris consilierul prezidențial Mihailo Podoliak, ironizând retorica Moscovei, care a invocat mereu "regruparea" în loc să admită că a pierdut teritorii într-un război declanșat din voința lui Putin.

"Russian World" knows how to effectively... flee. From Kyiv, from Kharkiv, from Kherson. Now it is important to ensure a large-scale escape of Russian occupiers – from Ukraine. From all over our territory.