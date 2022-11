Armata ucraineana a intrat in Herson EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Armata ucraineană a raportat vineri că a eliberat zeci de așezări din regiunea Kherson. Militarii au fost primiți ca adevărați eroi.

Soldații și-au întâlnit în mulțime și foști camarazi de arme.

11.11.22 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 11, 2022

The #AFU reported about the liberation of dozens of villages in the Kherson region. In #Kherson itself, residents took to the streets with Ukrainian flags.



Ukrainian media publish a video in which city residents meet a column of soldiers of the Armed Forces of #Ukraine.

pic.twitter.com/YqPax2xhj0 — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

În centrul orașului Herson, numele forțelor ucrainene este strigat cu putere vineri după-amiază de către oameni care îi îmbrățișează pe soldați, îi poartă pe brațe și le mulțumesc.

"Soldații noștri raportează că au fost nevoiți să încetinească înaintarea pentru că sunt îmbrățișați și pupați atât de des", a scris Anton Gerashchenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne.

Center of Kherson right now.



Locals chant ZSU (Ukrainian Armed Forces) and cheer our Warriors.



Imagine all the emotions on that square!



Our soldiers report they had to slow down their advance because they are hugged and kissed so much. pic.twitter.com/aKEWsOPJM5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

Another video from #Kherson where local residents meet their liberators. pic.twitter.com/87fM9dYfAk — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

Pe o stradă din Herson a fost desfășurat un uriaș steag ucrainean.

More and more people are coming out in Kherson to welcome Ukrainian soldiers, now turning the entire streets in blue and yellow: pic.twitter.com/PWfk83Jfd3 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 11, 2022

"Uite așa o văd și eu pe mătușa mea din regiunea Herson, pentru prima dată în 9 luni - într-un video în care apare îmbrățișând un soldat ucrainean. Ea nici nu știe că a devenit star pe internet", notează Iuliia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt a președintelui Volodimir Zelenski.

This is how I can see my aunt from Kherson region for the first time in 9 months - in a video hugging a Ukrainian soldier. She even doesn’t know to have become an internet star pic.twitter.com/xaKBRXeoi7 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 11, 2022

Ucraina a avut astăzi încă un motiv de sărbătoare. Încă 45 de soldați luați prizonieri de război au fost eliberați în cadrul unui schimb cu Rusia.

"Aerul e diferit aici, aerul nostru", spune unul dintre militarii eliberați.

45 more Ukrainian soldiers have returned from Russian captivity



Another POW exchange took place, Presidential Office Head Andriy Yermak said sharing videos.

"- You're home, friend.

- Almost home. Practically home. The air is different here, our air!"https://t.co/aJ1D1HWygU pic.twitter.com/1izoR6perl — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 11, 2022

ŞTIRILE ZILEI