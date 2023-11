Hernia de disc lombară afectează aproximativ doi la sută din populație. Radiologia intervențională, o procedură non invazivă, poate fi o soluție

Peste 50% dintre cazurile de hernii lombare se pot trata minim-invaziv, non-chirurgical, cel mai eficient printr-o procedură unică de Radiologie Intervențională, care durează doar 15 minute și care nu presupune anestezii, incizii, spitalizare sau recuperare îndelungată!

Medicul specialist radiolog Florin Bloj a explicat la TVR INFO că hernia de disc lombara afectează structurile nervoase din jur și duce la o contractură musculară, care din cauza frigului poate persista mai mult și atunci durerile devin acute pe timpul iernii.

Pacienții la care procedurile de kinetoterapie și fizioterapie nu au efectul scontat, dar leziunile nu sunt nici atât de avansate încât sa necesite o intervenție chirurgicală, sunt pacienții care pot fi tratați prin procedurile de radiologie intervențională pentru că starea lor variază la perioade de acalmie la perioade de durere intensă(...) Recuperarea este mult mai rapidă, pentru că procedura in sine este minim invazivă, se efectuează sub anestezie locală, pacientul pleacă acasă după o oră de la procedură. Procedura în sine durează foarte puțin, nu necesită incizie, tăieturi se efectuează sub control radioscopic prin introducerea unui ac. Pacientul simte doar o înțepătură, a explicat la TVR INFO, medicul specialist radiolog Florin Bloj.

ŞTIRILE ZILEI