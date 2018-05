Weinstein se predă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Peste 70 de femei l-au acuzat pe cofondatorul studioului de film Miramax şi al Weinstein Co de agresiuni sexuale, printre care violuri - săvârşite de-a lungul mai multor decenii.



Acuzaţiile, relatate pentru prima dată de publicaţiile New York Times şi The New Yorker anul trecut, au dat naştere mişcării #MeToo, care a determinat sute de femei să facă dezvăluiri publice despre comportamentul sexual inadecvat al multor bărbaţi importanţi din afaceri, guverne şi industria de divertisment.

Se aşteaptă ca Weinstein sa fie acuzat de violarea unei femei şi de forţarea alteia să îi facă sex oral, a informat New York Times.



Weinstein a negat acuzaţiile de sex ne-consensual.

