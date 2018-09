Haruki Murakami se retrage de pe lista nominalizaţilor la premiul alternativ Nobelului pentru Literatură

Haruki Murakami / FOTO: Captură YouTube

Şansele la Nobel ale lui Murakami, unul dintre autorii japonezi cu cel mai mare succes în afara graniţelor ţării, sunt analizate în fiecare an cu deosebită atenţie în Japonia.



Murakami a mulţumit pentru nominalizare, dar a spus că doreşte să se concentreze asupra scrisului, "departe de atenţia presei", au scris organizatorii New Academy Prize in Literature pe Facebook, anunţând retragerea scriitorului.



Organizatorii nu au oferit detalii suplimentare în legătură cu decizia lui Murakami.

Premiul alternativ a fost înfiinţat de un grup de personalităţi culturale suedeze, după ce Nobelul pentru Literatură de anul acesta a fost anulat în urma scandalului de hărţuire sexuală în care este implicată Academia suedeză.



Pe lista autorilor nominalizaţi se mai află autorul britanic Neil Gaiman, scriitoarea Maryse Conde, originară din Guadelupa, şi autoarea vietnameză Kim Thuy.



Câştigătorul va fi anunţat în luna octombrie.

