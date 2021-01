Haris Theoharis, ministrul elen al Turismului: Certificatul de vaccinare nu va fi o precondiție pentru cineva care vrea să călătorească în Grecia

Grecia

Acesta a adăugat că propunerea premierului Kyriakos Mitsotakis adresată preşedintelui Comisiei Europene era menită să agite apele, astfel încât UE să coordoneze problema. Marţi, Mitsotakis a cerut crearea unui certificat de vaccinare pentru COVID-19 valabil la nivelul întregii UE pentru a ajuta la relansarea călătoriilor transfrontaliere devastate de pandemie.



Vorbind la postul de televiziune Skai, Theoharis a explicat că testele vor fi realizate de cei care nu sunt vaccinaţi, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla, în funcţie de deciziile autorităţilor sanitare, care vor stabili dacă testele vor fi solicitate tuturor vizitatorilor.



Certificatul de vaccinare şi testele rapide reprezintă cele două instrumente care vor facilita călătoriile necesare în viitorul sezon de vară, a declarat ministrul elen al Turismului. Acesta a adăugat: "Cei care nu au un certificat de vaccinare vor intra fără probleme în Grecia deoarece nu este necesar să irosim resursele specifice în cazuri care nu prezintă riscuri".

"În domeniul turismului, ne aşteptăm ca viitorul sezon de vară să fie mai bun decât cel din 2020. Obiceiurile consumatorilor s-au schimbat, există incertitudini legate de pandemia de coronavirus (COVID-19) şi nimeni nu face rezervări cu şase sau opt luni înainte", a apreciat Theoharis.



Guvernul de la Atena a anunţat că va acorda finanţare de 25 milioane de euro pentru o campanie de promovare a turismului, în încercarea de a atrage mai mulţi vizitatori în acest an.



Grecia a gestionat destul de bine primul val al pandemiei, dar o creştere a numărului de cazuri din octombrie a supus unei presiuni severe sistemul său sanitar, slăbit de o criză financiară care s-a prelungit timp de un deceniu. În consecinţă, autorităţile au impus un al doilea lockdown în noiembrie.



Până în prezent, în Grecia au fost raportate 147.283 de cazuri confirmate de COVID-19 şi 5.387 de decese asociate noului coronavirus.



Veniturile Greciei din turism s-au situat anul trecut la 4 miliarde de euro, faţă de 18 miliarde de euro în 2019, din cauza restricţiilor de călătorie globale, au anunţat recent oficialii eleni.



Conform datelor publicate recent de Banca Centrală a Greciei, sosirile vizitatorilor străini au scăzut cu 76% în primele zece luni din acest an.



În 2019, Grecia a înregistrat un an record cu peste 34 milioane de vizitatori.



Sectorul turismului din Grecia, grav afectat de criza sanitară, este crucial pentru economia ţării, în condiţiile în care este responsabil pentru aproximativ 20% din Produsul Intern Brut, iar în acest domeniu lucrează unul din cinci angajaţi.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI