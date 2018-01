Uriasul inghetat din Harghita EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

De cinci zile câțiva tineri din satul harghitean Bancu nu mai au odihnă. Ajutați de un buldozer și 4 căruțe, oamenii adună zăpada de pe ulițele satului hotărâți să ridice cel mai mare om de zăpadă din regiune. Gigantul înghețat va avea un diametru de 6 metri și jumătate și aproximativ 10 metri înălțime.

”Joi după-amiază am început să facem omul de zăpadă. La început am avansat mai greu, dar au venit mai mulți prieteni să ne ajute (….) Până acum am adunat zăpada din jurul parcului dar am terminat-o, iar oamenii din sat au început să o aducã de prin curți cu căruțele iar dacă nu ne ajunge, mergem și în satele învecinate", spune un localnic.

Pentru ca uriașul de zăpadă să reziste cât mai mult constructorii folosesc și apă, că să înghețe straturile de zăpadă. Pânã acum au adunat peste trei tone de zăpadă și au ajuns la o înățime de aproape patru metri. Nu este prima oară când tinerii încearcă să își depășească limitele.

”Vrem să ne doboram recordul de anul trecut care a fost de 7 metri. Acum sperăm că reușim 10. Technica este simplă, vom construi 3 nivele unul peste altul fiecare de 3 sau 4 metri. Cu cât se înalță mai mult, vom duce zăpada cu lopețile și gălețile, iar dacă va fi frig ca acum, -12 grade, trebuie să stropim cu apă că altfel nu se poate tasa zăpada", spune un alt participant la proiect.

Ca să meargă treaba repede constructorii sunt încurajați de localnici nu doar cu vorbe bune ci și cu ceai cald și gogoși fierbinți.

Construcția omului de zăpadă este atent supravegheatã de un fost hocheist din echipa Steaua. Dacă totul merge bine, tinerii constructori speră că uriașul de zăpadă va fi gata la sfârșitul săptămânii. Atunci vor organiza și o petrecere la care vor fi invitați toți sătenii, dar și locuitorii din comunele învecinate.

