COOLTURA EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Actrița Viorica Vodă: Când am debutat, au existat situații nenumărate de genul acesta, de abuz

"Încerc să-mi revin după tot ce s-a întâmplat. M-am mai așezat așa în mine. Evident că atunci am resimțit cumva ca un șoc emoțional, nu am premeditat momentul, deci nu a fost regizat, nu mi-am făcut un monolog interior sau nu mi-am scris nimic, asta am simțit", a declarat Viorica Vodă despre momentul mărturisirii din cadrul Galei Gopo.

"De fapt, a fost o întoarcere în timp, un exercițiu la nivel psiho-emoțional și am spus asta pentru că nici nu am avut public ocazia sau nu m-a întrebat nimeni, sau nu i-a păsat nimănui, de fapt, nu îi pasă nimănui de ce se întâmplă cu noi în raport cu lumea și cu meseria", a adăugat actrița.

Viorica Vodă a precizat că s-a referit cu precădere la ce se întâmplă în sistem.

"Primele mele experiențe, din păcate, eu le-am resimțit ca o formă de abuz, dar abuz spun la nivel emoțional, pentru că hărțuirea sexuală nu înseamnă neapărat, nu știu, un gest sau o situație, înseamnă și o agresiune verbală. Și atunci când am debutat, da, au existat situații nenumărate de genul acesta, ori eu la vârsta aceea nu aveam maturitatea și exercițiul de viață, așa, să pot să gestionez sau să reacționez într-o situație de genul ăsta. Și n-am putut să mă exprim, n-am putut să verbalizez sau dacă am verbalizat am făcut-o pueril, imatur, am plâns foarte mult. Ei, ele s-au stocat acolo, da, eu am încercat de-a lungul timpului să le vindec cumva, să le tămăduiesc. Or, reîntâlnirea asta cu niște oameni cu care eu am fost acolo, într-o conexiune, într-o relație interumană, după atâta timp, o fi fost și declanșator de stări și de emoții, de avalanșă de emoții", a povestit actrița.

"Dar cred că din sală s-a văzut sinceritatea momentului, sper, chiar și acea incoerență, chiar și acele sincope, și acele căderi, și acele frânturi de gând, că s-au văzut acolo, că n-am fost cu monologul învățat, cu gândul bine așezat, cu intenție. Nu, s-a văzut un om vulnerabil, o femeie vulnerabilă, care în mod normal, ar fi trebuit după 20 de ani să aibă siguranța divelor din sistem. Nu, eu am fost o fragilitate ca structură emoțională, eu am fost o sensibilitate. Eu eram ingenuă. Eu nu eram prototipul de vampă. ce am jucat eu acolo era pe contre-emploi, era exact opusul a ceea ce eram eu ca structură interioară și mentală", a explicat Viorica Vodă.

În emisiunea "Cooltura" ea a dat detalii despre situații în care nici nu se scria în scenariu despre anumite scene.

"Efectiv m-am trezit în fața camerei, în care trebuia să rezolv o situație într-o zonă a eroticului, dar cum să spun eu, la limita abordării artistice. Am stopat filmarea, am rugat, am cerut explicații, iar între altele, acel regizor a lucrat în această televiziune și e angajat într-un teatru de copii. Acțiunea se întâmpla chiar într-un serial de la TVR. Acuma realizez. (...) Și era deja după filmul Filantropica. Am mers pe această tipologie de personaje, cu toate că eu venisem după un monolog de ingenuă, și iată, mi-a dat tot o frivolă. Era o securistă. Și reacția domnului a fost una - acolo a fost fizic, agresiune fizică. M-a ridicat, era filmarea pe tren, mi-a smuls sutienul și s-a exprimat și foarte agresiv verbal, că noi suntem o generație de actrițe care nu avem o pregătire adecvată și suficient talent încât să ni se dea alte roluri. Ei, toată această teroare a durat până când trenul a oprit undeva în Moldova, în Piatra Neamț, eu nu am mai fost funcțională, nu vă spun cum reacționez într-o situație din asta, somatizez, tremur, plâng, și așa mai departe, mi s-a dat un Distonocalm, asistenta de regie a dânsului mi-a spus că li s-a mai întâmplat și altor actrițe mult mai cunoscute, mai importante decât mine și că sunt într-un debut, un no name și că da, trebuie să trec și prin așa ceva", a povestit Viorica Vodă.

I s-a dat ulterior exemplul unei actrițe de la Bulandra, căreia un regizor i-a strigat că o va desființa pentru că nu a vrut să apară într-o ipostază decoltată.

Regizorul a avertizat-o și pe ea că nu va mai intra în Televiziunea Română. "Iată-mă-s aici după 20 de ani, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație".

Actrița Katia Pascariu: Cred că sunt lucruri pe care toate fetele și femeile le trăiesc, doar că în situația noastră de studente la actorie și apoi actrițe lucrurile sunt mai grave și mai greu de definit

După momentul mărturisirii Vioricăi Vodă, gala industriei cinematografice din România, desfășurată pe 3 mai, a continuat fără ca alți colegi de breaslă să reacționeze vizibil.

Actrița Katia Pascariu, laureată cu Premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rol principal, a spart însă această tăcere și a avertizat că s-a trecut prea repede peste momentul dezvăluirilor făcute de Viorica Vodă.

"Mă bucur că în cele din urmă am rămas în sală, pentru că au fost mai multe momente - ăsta, cel al doamnei Viorica Vodă, fiind cel mai tulburător pentru mine - dar au fost mai multe momente care m-au făcut să simt că mai bine aș pleca din sală, că nu mă regăseam acolo și nu mi se părea că e un mediu nici artistic, nici de solidaritate, nici de celebrare măcar", a subliniat Katia Pascariu.

"Ideea e că am spus ceva, am fost la fel de spontană ca tine (către Viorica Vodă), dar fără să fi avut bagajul cu care ai venit tu, o dată pentru că sunt sigură că în sală mai multă lume a vrut să reacționeze sau ar fi reacționat sau a simțit că nu e ok ce s-a întâmplat sau cum s-a trecut peste, sau că nu se spune nimic despre, dar nu au ajuns la microfon, sunt sigură că persoane care au ajuns la microfon nu au avut, nu știu dacă inspirația, dar siguranța de sine sau a unui discurs cu care eu poate sunt mai familiarizată prin natura activității mele curente, să ia o poziție imediat, așa, să fie mai spontani pe subiect. Dar ce m-a tulburat mai mult decât tăcerea de după au fost reacțiile colegelor și colegilor din momentul în care tu ai vorbit. Felul în care au reacționat, felul în care au privit, au gesticulat cei din jurul tău și nici nu aveam cum să fac altfel. A fost ceva, din punctul meu de vedere, normal să spun ceva. (...) Cred că sunt lucruri pe care toate fetele și femeile le trăiesc, doar că în situația noastră de studente la actorie și apoi actrițe lucrurile sunt mai grave și mai greu de definit și mai greu de amendat și cu repercusiuni mai grave asupra carierei, deci asupra vieții profesionale, nu numai asupra vieții personale, sau nici nu mai știi care-i care și care-i mai importantă și pe care vrei s-o protejezi mai tare. Mi se pare că în momentul în care ajungem în facultate suntem deja trecute printr-o serie de abuzuri și hărțuiri. Mai mici sau mai mari, care țin de societatea în care trăim", a explicat Katia Pascariu.

Potrivit ei, profesorii au o putere totală. "Cu atât mai mult cu cât e o materie greu de definit, la care tu n-ai cum să te raportezi, nu e o știință exactă, tu nu ai cum să contești niște lucruri, și dacă ești cu inima, cu sufletul deschis și vrei să înveți și vrei să-ți faci o carieră, și vrei să înțelegi, și vrei să simți că prinzi o meserie și înveți o meserie, ești deschisă. Și, încetul cu încetul, te sperii, te șochezi, nu știi cum să reacționezi, simți că lucrurile nu sunt ok, dar te gândești că te călești te gândești că va fi poate mai rău, deci e bine că ai început de devreme, anumite lucruri le internalizezi, altele le interiorizezi, altele înveți să trăiești cu ele, înveți să zâmbești", a adăugat actrița.

Criticul de teatru Iulia Popovici despre "atenția haitei de lupi flămânzi"

"Una dintre cele mai neplăcute, dar în același timp relevante experiențe pe care le-am avut acum tot vreo 15 ani, la niște repetiții, a fost să observ, să văd două săptămâni de luptă a regizorului cu o actriță care nu voia să facă o scenă nud - nu exista niciun fel de rațiune pentru care scena aia să fie făcută nud, dar această a o dezbrăca pe actrița aia pe scenă devenise un scop de putere al regizorului. (...) După care, când, în sfârșit, voința actriței a fost înfrântă și s-a făcut o repetiție cu ea goală, s-a decis de către regizor că nu e nevoie", a povestit Iulia Popovici.

Criticul de teatru Iulia Popovici a realizat o serie de interviuri cu absolvenți și absolvente de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC), care au detaliat procesul de formare a actorului, dar și a regizorilor.

"Avem și interviuri despre cât de masculo-centric este sistemul educațional pentru studentele care se duc la Regie", spune Iulia Popovici.

"Peste toate aceste mărturii pe care le-am filmat și pe care le-am făcut publice atunci noi, când se închideau camera și microfonul erau alte povești, pe care nimeni nu se simțea suficient de puternic să și le asume public despre componenta de hărțuire sexuală și de abuz sexual dincolo de cel psihologic, pe care este construită, de fapt, un sistem cu, aici o să-l citez pe Mircea Diaconu, fiindcă mă bântuie această expresie - 'o inflație de actrițe'", a explicat criticul.

Iulia Popovici încadrează abuzurile despre care ea însăși a strâns mărturii în contextul mai larg nu doar al sistemului de învățământ și al domeniului artistic, ci și al societății în ansamblu. Pentru o actriță aflată la început de carieră, competiția, oricum neclară, este câștigată de cel care gestionează "atenția haitei de lupi flămânzi".

"Fenomenul este endemic pentru că, pe lângă societatea patriarhală, asimetriile de putere, mediul nostru teatral și cinematografic este debalansat în termeni de gen. Avem mult mai multe fete care vor să devină actrițe, sunt admise în general mai multe fete. În același timp, viața profesională a actrițelor este mult mai limitată decât a bărbaților, ceea ce înseamnă că, într-o primă fază, cea în care îți faci o carieră, ești extrem de expusă unei competiții acerbe, în care nu e foarte clar pe ce intri în competiție (...) și care n-ar trebui să aibă această componentă darwinistă, în care supraviețuiește cel care gestionează, ca să spun drăguț, cel mai bine atenția haitei de lupi flămânzi".

Momentul de la Gala Premiilor Gopo

"Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost. Simt acum, la 45 de ani, fiind mamă a doi copii și mai ales a unei fete care este aici în sală și are exact vârsta acestui film, 20 de ani, la fel de frumoasă, sensibilă, talentată, studentă la Arhitectură, ca pe viitor, când își va croi o carieră, va fi la început, să aibă curaj, să împărtășească ceea ce spune, să nu-i fie rușine. Atunci, când va fi într-o lume a bărbaților sau a femeilor care, nu știu, din educație, din lipsă de educație, nu îndrăznesc să spună niște lucruri. Eu nu aveam, noi n-am avut, toată generația noastră am crescut cu rușine, cu pudoare", a mărturisit Viorica Vodă pe scena Galei Gopo.

Momentul a generat reacții diferite. "Eu știam că asta se numește bârfă de culise, amantlâc, inclus fenomenului teatral", a declarat Mircea Diaconu.

Actrița Viorica Vodă își dorește acum să participe la campanii de educare a tinerilor care s-ar putea găsi vreodată în situația în care a fost ea și speră ca gestul ei să încurajeze și alte femei să iasă public și să relateze despre abuzurile ale căror victime au fost.

Emisiunea integrală, în secțiunea VIDEO

ŞTIRILE ZILEI