Haos în gara din Lvov, ucrainenii iau cu asalt trenurile, ca să ajungă în Polonia. Unii reușesc să urce într-un vagon, apoi coboară repede când află că garnitura merge în altă parte

În gara din Lvov domneşte haosul, este o continuă alergătură de pe un peron pe altul. Unii reușesc să se urce într-o garnitură, dar coboară imediat dezorientaţi, când află că trenul se indreaptă spre altă destinaţie.

Ukrainians are waiting for the train to Poland pic.twitter.com/uPQPKPP6OF