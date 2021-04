Handbal feminin: Cristina Neagu se retrage temporar din echipa naţională: ''Am acumulat multă oboseală fizică şi psihică, am avut parte de accidentări şi este un moment bun să mă odihnesc câteva luni”

Handbalista Cristina Neagu / FOTO: Autor: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

''Sunt bucuroasă că după două decepţii, necalificarea la Jocurile Olimpice şi necalificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor cu CSM Bucureşti, vine această calificare la Campionatul Mondial. Mă bucur că suntem singura naţiune care ne-am calificat la toate ediţiile acestei competiţii majore. Urmează o pauză pentru mine, cel mai probabil în 2021 nu voi mai juca pentru naţională, dar sper ca de la anul să mă întorc cu mai multă energie'', a declarat căpitanul echipei naţionale a României.

Neagu (32 ani), desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare a lumii de Federaţia Internaţională de Handbal (2010, 2015, 2016, 2018), a explicat motivele care au dus la luarea acestei decizii.

''Am acumulat multă oboseală fizică şi psihică, am avut parte de accidentări şi este un moment bun să mă odihnesc câteva luni. Nicio echipă nu trebuie să depindă de o jucătoare ... uşor, uşor, fetele vor învăţa să joace fără mine, sunt convinsă. Nu este o retrage propriu-zisă, ci temporară, iar cuvântul retragere nu este cel mai potrivit, pur şi simplu am nevoie de câteva luni de pauză. Până la urmă, există handbal şi fără Cristina Neagu, echipa naţională merge mai departe şi fără Neagu, aşa cum a mers fără oricare jucătoare'', a spus Neagu.



Cristina Neagu nu a exclus posibilitatea de a continua la naţională până în 2024, când ar dori să participe la Jocurile Olimpice.



''Dacă ne-am fi calificat la Tokyo, este posibil să fi vorbit acum despre o retragere definitivă ... Cum nu am realizat acest lucru, îmi doresc o altă ieşire din scenă, de la naţională şi din handbal, pentru că dacă vorbim despre Jocurile Olimpice de la Paris, atunci voi avea 36 ani. Dacă voi continua să joc handbal, voi veni de la anul la naţională pentru că îmi doresc să mă calific la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice'', a subliniat Neagu.



Şi selecţionerul echipei naţionale, Adrian Vasile, a comentat anunţul făcut de interul stânga al reprezentativei şi al echipei CSM Bucureşti: ''Cristina o să facă o pauză de la echipa naţională, pentru o perioadă de timp. Următoarele meciuri de calificare vor fi jucate fără Cristina, după care o să luăm o decizie şi pentru Campionatul Mondial. Pentru moment, Cristina se va retrage şi pentru noi este un moment în care toată lumea trebuie să joace chiar şi mai bine, pentru că la un moment dat Cristina se va întoarce în echipa naţională şi vreau să găsească o echipă naţională şi mai bună. Nu e o retragere definitivă''.

''În acest moment suntem o echipă naţională foarte tânără, exceptându-le pe Cristina (Neagu) şi pe Crina (Pintea), în rest media noastră de vârstă este una scăzută'', a menţionat selecţionerul.



Naţionala feminină de handbal a României s-a calificat la Campionatul Mondial din 2021, după ce a surclasat echipa Macedoniei de Nord cu scorul de 35-20 (18-10), miercuri, la Skopje, în manşa secundă a barajului pentru turneul final din Spania. Tricolorele au câştigat clar şi prima manşă, sâmbătă, la Bucureşti, cu 33-22 (15-11).



România a participat la toate cele 24 de ediţii ale Campionatului Mondial de handbal feminin şi a obţinut patru medalii, aur în 1962, argint în 1973 şi 2005, bronz în 2015, iar de alte cinci ori s-a clasat pe locul 4. La precedenta ediţie a Mondialului, în 2019, România a încheiat pe locul 12 în Japonia.



Turneul final din Spania va avea loc în perioada 2-19 decembrie 2021.

Sursa: Agerpres

