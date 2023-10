Hamas a eliberat două ostatice americane, mamă și fiică, răpite în timpul atacului din Israel de acum două săptămâni. Este prima eliberare de ostatici confirmată de ambele părţi

Starea de sănătate a mamei este precară. Judith Raanan și fiica Natalie, în vârstă de 17 ani, au fost duse în Egipt, prin punctul Rafah, apoi au ajuns în Israel.

Purtătorul de cuvânt militar al Hamas a precizat, într-un comunicat, că cele două americance au fost eliberate "din motive umanitare, în urma unei medieri a Qatarului".

„Ca răspuns la eforturile din Qatar, Brigăzile Al-Qassam au eliberat doi cetățeni americani (o mamă și fiica ei) din motive umanitare și pentru a demonstra poporului american și lumii că afirmațiile făcute de Biden și de administrația sa fascistă sunt false și lipsite de temei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Hamas, Abu Obaida, într-un comunicat, citat de CNN.

Cele două americance sunt din Chicago și erau în Israel, în vizită la rude, în Nahal Oz, o comunitate de fermieri, când au fost luate ostatice.

Este prima eliberare de ostatici confirmată de ambele părţi.

First pic of the two American hostages in Israeli territory pic.twitter.com/XDocOCKrF0