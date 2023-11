Agenția de securitate israeliană și Forțele de Apărare anunță că aproximativ 20 de membri ai grupării teroriste Hamas, prinși „în inima Fâșiei Gaza", au fost arestați de trupele israeliene și vor fi audiați în Israel, scrie The Times of Israel. Între timp, armata israeliană continuă operaţiunile.

Hamas șantajează cu ostaticii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Soldaţii sunt pe urmele teroriştilor, dar şi ale ostaticilor care ar putea fi tinuţi în catacombele de sub spitale. În cursul serii, Hamas a anunţat că suspendă negocierile privind eliberarea celor răpiţi din cauza operaţiunilor IDF în zona spitalului din Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară, însă, că există premizele unui eventual acord pentru eliberarea ostaticilor.

Benjamin Netanyahu: Pot spune că nu eram aproape până când nu am început operaţiunea terestră. De fapt, am auzit că erau pe cale să se facă diverse înţelegeri, dar am aflat că erau toate nişte minciuni. Nimic. Dar în clipa când am început operaţiunea lucrurile au început să se schimbe. Ar putea fi o şansă, dar cred că dacă vorbesc mai puţin despre asta cresc şansele că eliberarea să se materializeze.

ŞTIRILE ZILEI