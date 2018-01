Simona Halep - Caroline Wozniacki: 6 – 7, 6 – 3, 0 – 1. Nr. 1 mondial față în față cu nr. 2!

Sumarul celui de-al doilea set

La 4-1 pentru Wozniacki în primul set, Simona Halep a câștigat al doilea ghem consecutiv la zero. Wozniacki s-a desprins apoi la 5-2. A urmat un ghem câștigat de Simona și scorul este 5-3. Simona face break-ul și o mai desparte un ghem de Wozniacki. Cu doi ași reușiți, Simona revine și face 5-5! Wozniacki face ghem la zero și scorul devine 6-5. Simona a servit puternic, a luptat și este tie-break. La 4-1 pentru Wozniacki, Simona reușește un punct spectaculos și este 4-2. Cu un rever, Wozniacki face 5-2. După un alt punct câștigat, daneza face 7-6 în primul set.

În debutul celui de-al doilea set, Simona face un ghem foarte bun pe serviciu. Este 1-0 pentru jucătoarea noastră. Wozniacki și-a câștigat apoi serviciul: 1-1. A urmat cel mai lung ghem al meciului, un moment de inflexiune, în care Simona a jucat cu calm și a preluat conducerea: 2-1! După prima dublă greșeală, Wozniacki reușește însă să revină și este 2-2. Simona face ghemul și este 3-2. Jucătoarea noastră a cerut ajutorul fizioterapeutului.

După pauza medicală a jucătoarei noastre, Wozniacki își adjudecă ghemul. Este 3-3. Cu un serviciu excelent, Halep face 4-3 în al doilea set. Domină jocul, își creează două șanse de break și se desprinde la 5-3! Sportiva noastră acuză dureri la coapsa stângă. Simona ia setul! Este 6-3!





După o pauză la vestiar, se intră în setul decisiv. Sunt 32 de grade la Melbourne și un nivel de umiditate ridicat! Wozniacki își face serviciul și își adjudecă primul ghem.

Pentru Halep (26 ani) este a treia finală de Mare Şlem a carierei, după cele două pierdute la Roland Garros, în 2014 şi 2017. Simona nu trecuse până anul acesta de sferturi la Melbourne, iar la ediţiile din 2016 şi 2017 a pierdut în primul tur. Românca mai are în palmares semifinale la Wimbledon (2014) şi US Open (2015).

Acum vine după o luptă considerată "epică" de presa sportivă internațională. Joi a învins-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7, după o partidă care a durat două ore şi 20 de minute.

Virale au devenit nu doar secvențe din meci, ci și reacțiile antrenorului Simonei. Darren Cahill a îndemnat-o să se concentreze la joc.

"Focus, and DO IT" @darren_cahill you were great this tournament

(Casey) pic.twitter.com/MvQjw3fDIG — SimoReactions (@Simoreactions) January 25, 2018

"Mă simt bine. Sunt un pic obosită din cauza numeroaselor ore petrecute pe teren. Dar mă simt bine, sunt relaxată, nu simt presiunea meciului" a declarat vineri Simona Halep, citată de site-ul WTA, preluat de Agerpres.

"E diferit. Mă simt diferit. Nu mai resimt presiunea. Din punct de vedere emoţional poate e la fel. E un meci mare, e o zi importantă (...) Dar încerc şi simt că pot să îl tratez ca pe un meci normal (...) Am spus în discursul de la Roland Garros şi iată sunt din nou într-o finală de Grand Slam. Dacă voi continua să muncesc la fel şi dacă sunt motivată să cresc de la o zi la alta voi mai avea astfel de meciuri, de momente", a adăugat ea.



''M-am schimbat. Sunt mai bună decât la Roland Garros. La French Open, chiar dacă toată lumea a spus că nu am riscat, că nu am încercat să atac punctele, aceea a fost limita mea la acel moment. În opinia mea, am făcut tot ce am putut în acel meci, dar nu am reuşit mai mult din cauza părţii emoţionale şi poate din cauza jocului. Nu am avut forţa mentală că trebuie să risc sau iau iniţiativa. Acum sunt mai bine. Am lucrat la asta. Cred că nu îmi mai e teamă că pierd, refuz să pierd. Refuz să cred că adversara poate fi mai bună decât mine la unele capitole pe teren. Din acest motiv am pus limita foarte sus la fiecare meci pe care îl joc", a explicat Simona Halep.



În drumul către finală, Halep a salvat 3 mingi de meci în partida-maraton cu Lauren Davis din turul al treilea şi două în semifinala cu Angelique Kerber.

Cel mai lung meci din cariera Simonei Halep

Caroline Wozniacki a reuşit să salveze două mingi de meci în turul al doilea, contra croatei Jana Fett, revenind de la 1-5 în setul decisiv.

Daneza a dezvăluit pentru site-ul WTA că vrea să abordeze acest meci ca pe oricare altul.



''Sincer, victorie sau înfrângere, soarele va răsări mâine, va fi ca orice altă zi. Voi fi aceeaşi persoană, voi avea aceeaşi familie şi aceiaşi prieteni în jurul meu. Victorie sau înfrângere, atât timp cât am dat totul, pot fi mândră de mine însumi şi fericită indiferent de ce rezultat va fi'', a declarat Wozniacki, care a mai jucat două finale de Grand Slam, la US Open (2009, 2014).

Wozniacki a declarat că a avut mai multe emoţii înainte de semifinala cu Elise Mertens, decât înaintea finalei cu Simona Halep: ''Sunt stimulată. Mă simt chiar bine. Cred că am fost mai nervoasă înaintea semifinalei. Cred că a existat multă presiune pe mine şi multe aşteptări. Cred că vor dispărea (...) când voi juca împotriva Simonei, care este o mare jucătoare. Numărul 1 în lume. Cred că e o poveste amuzantă, numărul 1 şi numărul 2 joacă una împotriva alteia pentru locul numărul 1 în clasament şi pentru primul lor Grand Slam. Cred că e grozav. Pentru aceste momente ne-am antrenat, pentru aceste momente ne-am pregătit în toată cariera noastră. Voi intra pe teren să lupt şi să dau totul acolo cu speranţa că va fi suficient de bine''.

Cum arată acum clasamentul WTA

Câștigătoarea finalei obține 2.000 de puncte WTA. Finalista primește 1.300 de puncte.

ŞTIRILE ZILEI