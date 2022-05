Hagiu (FORT): Ar fi dezastruos să intrăm în Schengen fără o autostradă de la Portul Constanţa la graniţa de vest

Transportatori / FOTO: Autor: ADRIAN CUBA Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

"Ar fi dezastruos, cu toate că noi ne dorim asta, să intrăm în Schengen fără să avem o legătură de autostradă completă de la est la vest. Atât de mult ne-am dorit intrarea în Schengen, atât de utilă ne-ar fi în contextul actual pentru transportul de marfă, cu pachetul Mobilitate, cu întoarcerea acasă a camioanelor, ar fi cu atât mai penibil să intrăm în Schengen fără un coridor est-vest, care să lege Portul Constanţa de graniţa de vest, cu Ungaria", a spus el, în cadrul unor declaraţii de presă.



Hagiu a adăugat că nici el şi nici altcineva nu poate răspunde când ar putea fi gata acest coridor est-vest.



FORT a organizat, vineri, Adunarea Generală a membrilor.



"Este o Adunare Generală prin care am sărbătorit 17 ani de activitate şi 5 de la ultima Adunare Generală. Am invitat şi autorităţile să ne fie alături şi ne bucurăm că au fost aici. S-au discutat aspectele generale care impactează transportul de mărfuri şi cel de pasageri", a precizat şeful FORT.



E vorba de problemele generate de pachetul Mobilitate, de scumpirea carburanţilor şi de problemele legate de legislaţia din sectorul transporturilor de pasageri judeţean şi interjudeţean.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI