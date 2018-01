Cabinetul Dăncilă a fost votat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Guvernul Dăncilă a trecut fără emoții de votul din Parlament. "Un om civilizat și o femeie plăcută", cum a descris-o șeful său de partid, Viorica Dăncilă a promis că nu va introduce nicio taxă nouă cât va conduce guvernul.

Opoziția e convinsă că Liviu Dragnea a preluat comanda la Palatul Victoria, dar recunoaște că ar fi interesant să vadă că o femeie reușește acolo unde au eșuat bărbații din PSD.

Declarații Liviu Dragnea, președintele PSD: "Este o majoritate de peste 60% care dă stabilitate guvernului, guvernul Dăncilă are toate condițiile să pună în practică programul de guvernare, să-și atingă țintele stabilite, va avea sprijinul Parlamentului, al coaliției, am senzația că va gestiona foarte bine relația dintre guvern și coaliția politică ce-i dă suport, dintre guvern și Parlament, chiar și dintre guvern și Opoziție. Am speranța că acest guvern, cu acest prim-ministru, va sta în funcție până la sfârșitul mandatului, în 2020. (...) Eu am făcut Institutul Politehnic București, domnul profesor Popa (n.r., ministrul propus la Educație) a făcut Facultatea de Electronică, nu oricine putea să facă o facultate de electronică în acea perioadă, deci este o facultate care îți ajută și modul de gândire și raționamentul și te-ajută foarte mult în a organiza lucruri. Eu am încredere în acest om că va face la Ministerul Educației ceea ce a făcut în locurile de muncă, inclusiv ca rector la Universitate. Și am văzut o susținere foarte mare din partea rectorilor din România. (...) România are o serie de parteneriate strategice care au fost gândite la vremea respectivă și care sunt foarte utile și importante pentru noi, dar din păcate, aceste parteneriate nu au atins potențialul care este important pentru România. Și vorbim în special de componenta economică și ele trebuie dinamizate și este nevoie de un om în guvern care să se ocupe dedicat numai de aceste parteneriate, pentru că România ar avea mult de câștigat. Suntem foarte buni parteneri, dar cred că din aceste parteneriate trebuie să câștige și România. Până acum n-a fost o abordare integrată, coerentă, în a solicita anumite lucruri care sunt trecute în parteneriate. (...) N-au legătură voturile de astăzi cu legile justiției, au legătură cu programul de guvernare".

Declarații Viorica Dăncilă, premierul desemnat: "A trecut învestitura Guvernului, cu o majoritate largă, ceea ce pentru mine este un prilej de bucurie, dar și o responsabilitate pentru toți cei care au arătat că au încredere în acest guvern și au încredere într-un premier-femeie. În seara aceasta, după depunerea jurământului, vom merge la guvern și vom avea o primă întâlnire cu miniștrii, urmând ca miercuri să avem prima ședință de guvern. Eu mi-am propus să duc acest mandat 3 zile, împreună cu miniștrii. Voi da dovadă de mult echilibru, voi urmări cu strictețe fiecare punct al programului de guvernare și voi încerca să am o bună colaborare cu toți miniștrii. Voi colabora cu fostul premier Mihai Tudose, sunt pe principiul că trebuie să contuăm tot ceea ce este bun".

ACTUALIZARE 17.56 Depunerea jurământului de învestitură va avea loc la ora 19.30, potrivit Administrației Prezidențiale.

ACTUALIZARE 17.38 Guvernul Viorica Dăncilă a fost votat de Parlament cu 282 de voturi pentru, 136 împotrivă și o abținere.

ACTUALIZARE 17.28 Votul s-a încheiat, urmează anunțul rezultatului.

ACTUALIZARE 16.43: Senatorii și deputații încep să voteze. Votul va fi secret cu bile, fiind necesare 233 de voturi favorabile pentru învestirea Cabinetului.

ACTUALIZARE 16.37: Senatorul PMP, Traian Băsescu, a spus, astăzi, de la tribuna Parlamentului că de azi nu îi mai ceartă pe unguri că vorbesc stricat limba română. ”Avem și noi unul care taie pamblică și care se plimbă prin comisii spunând că pamblică în Bucovina e regionalism. Ceva mai ridicol încă nu am auzit, dar oricum "celălant" ministru cu "genunchele umflate", ăla într-adevăr a folosit un regionalism. Cam ăsta e nivelul Guvernului Viorica Vasilica Dragnea și nu pot decât să mă rog la Dumnezeu pentru o viață cât mai scurtă a acestui guvern”.

ACTUALIZARE 16.15: Dan Barna, din partea USR, a afirmat de la tribună că ”România va fi în poziția periculoasă ca Guvernul și Parlamentul să se afle sub controlul unui singur om”. ”Subliniez, un om, nu un partid. PSD a devenit obedient și slugarnic că și PCR la finalul său. Chiar dacă Dragnea ar fi de bună credință, și nu e, ar fi extrem de periculos că un om să aibă atâta putere. Aveți șansă să votați că România să nu treacă pe acțiuni în buzunar la Liviu Dragnea, precum Tel Drum. Liviu Dragnea e dispus să sacrifice orice pentru a subordona justiția. E o ironie amară că la 100 de ani de la Marea Unire să ne confruntăm din nou cu un regim totalitar”, a mai spus Barna.

Numărul firmelor și PFA care au intrat în insolvență a crescut spectaculos. Aproape 9% din cel mai dinamic modul al economiei l-ați omorât în ultimul an.

Ați nominalizat la mediul de Afaceri un ministru trimis în judecată pentru spălare de bani.

Dragnea i-a dat jos pe Grindeanu și Tudose pentru că nici unul nu și-au asumat schimbările pe legile Justiției. Încercați să măcelăriți legile justiției, noi încercăm să le apărăm. Și Guvernul Tudose, și Grindeanu au căzut din cauza legilor justiției.

Ați împărțit populația în două tabere. Am ajuns aici pentru că Dragnea are un dosar penal și nu vrea să ajungă la pușcărie. Atât de simplu este.

Doamna Dăncilă a spus că azi nu votăm persoane. Într-un guvern marionetă a destul de dicficil să faci acest lucru.

ACTUALIZARE 16.00: Raluca Turcan, din partea PNL, i s-a adresat premierului desemnat de la tribună: ”Dacă sunteți o femeie demnă, ar trebui să vă rugați să nu primiți votul de învestitură”. ”Principalul criteriu care a stat la baza numirii dvs e obediența. Liderul PSD își dorește o persoană care să execute prompt ce ordine primește de la partid. Cu excepția câtorva nume, guvernul pare unul de strânsură: Liviu Pop din Maramureș a fost înlocuit cu vărul său de la Suceava, la economie ați pus un mare specialist în contracte cu statul”, a spus Turcan.

Declarații ale Ralucăi Turcan:

Nu lăsăți că paranoia lui Liviu Dragnea să distrugă azi complet România.

E greu de crezut că veți reuși să guvernați România cu un program peticit, improvizat.

Ce răspuns aveți la inflația în creștere și care a dus pensionarii în prag de iarnă la cea mai ridicată inflație și cu facturile cele mai mari la întreținere? Ați mințit într-un mod teribil populația acestei țări și îi hărțuiți exact pe cei care muncesc. De ce? Pentru că nu vă votează? Va veni momentul în care veți răspunde în față acestei țări pentru modul în care ați ajuns să tratați cetățenii României.

Întrebarea pe buzele tot mai multor români e dacă o femeie poate reuși acolo unde bărbații PSD au eșuat. Ar fi interesant să reușiți.

Nu putem trece cu vederea că sunteți a patra propunere de premier făcută de Dragnea, care el însuși a recunoscut că are mâna proastă. La Loto să fi tras, domnule Dragnea, și tot ar fi fost greu să greșiți de atâtea ori!

ACTUALIZARE 15.48: Președintele PSD Liviu Dragnea a luat cuvântul în plen.

Declarații ale liderului PSD:

România e un stat suveran și e de datoria noastră să apărăm această suveranitate cât trăim. Suveranitatea nu e atât os tare politică sau una economică, e o stare de spirit

Guvernul are rostul de a păstra suveranitate, adică independența în gândire și caracterul național.

Așa cum fac toate țările avansate, Guvernul României va guverna în primul rând în folosul românilor.

În 2017, guvernul PSD-ALDE a început cu cel mai ambițios program de guvernare. Guvernele PSD-ALDE au depășit cifrele asumate în condiții politice foarte ostile.

Economia României e o economie încă fragilă. E nevoie că această economie să-și primească porția de oxigen. Investițiile reprezintă o necesitate vitală.

Avem un pachet legislativ finalizat, gata să-și arate efectele.

Avem miniștri experimentați în atragerea fondurilor UE. Avem un premier care cunoaște politicile.

Sunt convins că Guvernul Dăncilă se va ocupa de investiții mari din prima până în ultima zi de mandat.

Doamnă premier desemnat, important e ce faceți de mâine încolo. Dacă în mandatul dvs. românii o vor duce mai bine, înseamnă că v-ați îndeplinit misiunea. Vă urez succes!

Câteva cuvinte despre Viorica Dăncilă: Este un om civilizat, o femeie plăcută și rezonabilă. Are o practică îndelunagată în Parlamentul European. I-am apreciat întotdeauna buna-creștere. Iubește dialogul și e neconflictuala. Are avantajul de a fi stat 9 ani departe de politică românească. A respirat aerul occidental. S-a distanțat de modul românesc de a face politică, de multe ori dominat de mize mici și interese personale.

Noul Guvern are un program în care populația a știut să vadă soluții. Cetățenii acestei țări trăiesc acum mai bine.

ACTUALIZARE 15.37: Premierul desemnat Viorica Dăncilă, a afirmat în discursul său în plen că ”Guvernul va răspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv în fața coaliției majoritare”. ”Cât voi fi premier, nici o altă instituție, nici un centru de putere nu va mai putea spune guvernului ce are de făcut”, a spus Dăncilă.

Declarații ale premierului desemnat:

Legile de înființare a fondului suveran de investiții și a băncii de dezvoltare a României sunt deja în dezbatere parlamentară

Avem trei domenii majore la investiții: infrastructură rutieră și feroviară

Vom crește cu peste 50% numărul de drumuri modernizate

La Sănătate, avem proiectul celor 8 spitale regionale și a spitalului republican

Vom continuă dotarea cu aparatură medicală de ultima generație

Vreau că românii să aibă salarii cât mai apropiate de cele din UE

Majorările salariale de anul trecut au redus cu 70% numărul medicilor care își depun dosare pentru plecarea din țară

Această e calea pe care trebuie să mergem, să creștem salariile

În 2020, salariul minim net pe economie va depăși 300 de euro

Trebuie să continuăm majorarea punctului de pensie. Trebuie eliminate inechitățile printr-o nouă lege a pensiilor

Suntem o țară cu una dintre cele mai bune infrastructuri de IT din lume. Vreau că cele mai multe tranzacții și depuneri de documente să se facă prin mijloace online

Am în vedere reducerea birocrației prin simplificarea sistemului fiscal, reducerea sau comasarea numărului de taxe plătite

Am în vedere maxim 50 de taxe cu aplicare generală și cât mai curând posibil

Cât timp voi fi premier nu voi introduce nicio taxă nouă în România

Chiar de săptămâna această vom renunta la formularul 600 și în perioada următoare la toate celelalte. Un singur formular e propunerea noastră

și în perioada următoare la toate celelalte. Un singur formular e propunerea noastră Voi acordă o atenție deosebită parteneriatelor strategice ale României, în mod special celui cu SUA

Îmi propun că România să își susțină cu demnitate interesele pe plan extern

Voi conduce un guvern politic, susținut de majoritatea parlamentară. Această țară trebuie condusă de cei aleși, nu de cei numiți.

Guvernul va răspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv în fața coaliției majoritare. Cât voi fi premier, nici o altă instituție, nici un centru de putere nu va mai putea spune guvernului ce are de făcut.

Obiectivul mandatului meu este ca, în 2020, România să fie în prima jumătate a clasamentului celor mai puternice economii din Uniunea Europeană, astfel încât tinerii să nu mai plece din România, iar cei care deja au plecat să îşi dorească să se reîntoarcă acasă.

Parlamentarii s-au reunit în plen de la ora 15.00, conform programului stabilit de Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. La şedinţă sunt prezenţi 352 de parlamentari.

Premierul desemnat Viorica Dăncilă a prezentat programul de guvernare şi lista Executivului, acesteia fiindu-i alocate 60 de minute. Grupurile parlamentare vor avea la dispoziţie maximum 78 de minute pentru dezbateri.

După dezbateri urmează votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Votul va fi secret cu bile, fiind necesare 233 de voturi favorabile pentru învestirea Cabinetului.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban a anunţat că liberalii vor vota împotriva învestirii noului Guvern, iar miniştrilor propuşi să facă parte din Cabinetul Dăncilă ”le vor face viaţa grea” la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, cu întrebări pe subiecte extrase din promisiunile electorale.

USR a anunţat, de asemenea, că parlamentarii săi vor vota împotriva învestirii Guvernului Dăncilă, susţinând că acesta este compus din oameni slab pregătiţi şi cu probleme de integritate.

Şi liderii PMP au criticat programul de guvernare şi lista miniştrilor propuşi.

UDMR a anunțat că mai acordă o șansă Guvernului PSD-ALDE și vor vota în plen pentru învestirea acestuia.

