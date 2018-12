Premierul Viorica Dăncilă despre OUG pe codurile penale EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

“S-a decis în unanimitate ca articolele declarate constituționale să vedem oportunitatea de a fi promulgate printr-o OUG. (...) Am văzut că foarte multe legi au durat foarte mult, au fost contestații, dar în ce privește aplicarea acestor legi termenul a fost depășit. Am hotărât că ceea ce s-a declarat constituțional să avem și această posibilitate de a da OUG. Articolele declarate neconstituționale vor veni din nou în Parlament. Am avut o primă discuţie. Nu am luat încă în calcul , nu am făcut o discuţie detaliată. Nu am vorbit de termen”, a declarat Viorica Dăncilă.

“Acest subiect s-a discutat la propunerea unui coleg I s-a transmis domnului ministru şi domnului prim-ministru. Ne-au transmis că vor analiza şi o să vedem ce facem. Colegii noştri au motivat că este o istorie care nu se mai termină. Şi au zis că pe articolele care au trecut de filtrele Curţii Constituţionale, nu ar vedea de ce să nu se dea OUG”, a precizat şi liderul PSD Liviu Dragnea.

