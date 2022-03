Guvernul rus a aprobat o listă cu ţări neprietenoase la adresa Rusiei, în contextul conflictului din Ucraina

În acest sens, Rusia a declarat luni că toate acordurile comerciale cu companii şi persoane din aşa-numitele "ţări neprietenoase" ar trebui de acum aprobate de o comisie guvernamentală, potrivit unei rezoluţii guvernamentale, conform Reuters.

#Russian Cabinet of Ministers has approved the list of unfriendly countries and territories



It includes the #US, #EU members, #Britain, #Ukraine, #Japan and a number of other countries that have expressed their dissatisfaction with the actions of the Russian authorities pic.twitter.com/HRw1buFiEk