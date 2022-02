Guvernul României: Condamnăm ferm orice încercare de a pune sub semnul întrebării suveranitatea, integritatea teritorială și independența Ucrainei

"Condamnăm ferm orice încercare de a pune sub semnul întrebării suveranitatea, integritatea teritorială și independența Ucrainei. A pune sub semnul întrebării statutul unui stat membru ONU este echivalent cu o abordare revizionistă care amenință pacea și stabilitatea în Europa și în lume" - a postat Guvernul României pe pagina sa de Twitter.

We strongly condemn any attempt to question the sovereignty, territorial integrity and independence of Ukraine. Putting the statehood of a UN member state under question mark is equal to a revisionist approach that threatens the peace and stability in Europe and the world. pic.twitter.com/oOTK9XY2ir