Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, afirmă că nu se are în vedere reducerea programului de muncă al bugetarilor sau al salariilor acestora, întrucât ”astfel de măsuri accentuează criza economică şi efectele revenirii se amână pe o perioadă mai lungă”.

”Opinia noastră a fost foarte clară, la începutul anului. Am anunţat că, într-un an cu criză economică, în care economia are o contracţie de 4,2 la sută, o criză economică provocată de o criză de sănătate, am reuşit să avem încasări la bugetul de stat, mai mari decât în 2019, când economia creştea cu peste 4% şi după ce am eliminat taxele. Nu luăm astfel de măsuri, din contră. S-a demonstrat şi în 2008 – 2009 că astfel de măsuri accentuează criza economică şi efectele revenirii se amână pe o perioadă mai lungă”, a spus Cîțu.

Economistul şef al Băncii Naţionale a României, Valentin Lazea, propunea reducerea programului de lucru și a salariilor în rândul bugetarilor ca măsură de scădere a cheltuielilor.

“Nu e deloc normal ca salariul mediu din sectorul bugetar să fie mai mare decât în sectorul privat”, consideră Lazea, posibile soluţii pentru reducerea cheltuielilor fiind ca programul de lucru al bugetarilor să fie redus cu o cincime, cu reducerea corespunzătoare a salariilor, iar angajările să fie cvasi-îngheţate”, spunea Lazea.

