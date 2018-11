Sedinta de Guvern, viitoare proiecte EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații ale premierului

- Am început această săptămână cu un pas foarte important in domeniul investițiilor au fost semnate primele acorduri de finanțare din acest an în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor în economie, sunt proiecte importante care vor genera dezvoltarea unor afaceri precum și crearea a circa 2000 de locuri de muncă și sprijinim in acest fel și firme cu capital românesc.

Ajutor de stat prin programul de cercetare de dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a Alfred

- Avem pe ordinea de zi un memorandum prin care facem primul pas în instituirea uni ajutor de stat prin programul de cercetare de dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a Alfred. Avem în vedere acordarea unei facilități de finanțare în valoare de 50 de milione de lei până în 2020 pentru susținerea acestui program de cercetare aplicată. Este un proiect esențial având în vedere că rezultatele sale privind obținerea energiei nucleare răspund cerințelor de mediu și provocărilor actuale ale competitivității.

Guvernul aprobă Înființarea Fondului Suveran de Investiții

- Discutăm în şedinţă un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care vom crea cadrul general privind condițiile pe care o societate reglementată de Legea societăţilor 31/1990 trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare şi investiţii.

- Este nevoie de acest instrument financiar pentru susţinerea dezvoltări economice a României. Un astfel de model de dezvoltare, aplicat cu succes în alte ţări, aduce beneficii pe mai multe planuri prin investiţii profitabile şi susţinerea unor proiecte în domenii prioritare.

- Prin înființarea fondurilor suverane de investiții se are în vedere crearea unor vehicule de investiţii financiare sau intermediere financiară în acţiuni sau participaţii, în proiecte sau companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piaţa financiară din România, care, pe de-o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze, să mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real şi, în acelaşi timp, către proiecte rezonabile.

- Prin activitatea fondului vor fi susţinute domenii şi activităţi de dezvoltare cum ar fi: finanţarea companiilor româneşti de importanţă strategică, investiţii în industrie, investiţii în proiecte de infrastructură, creşterea competitivităţii economiei româneşti, urmărirea strategiei energetice, pieţele de capital. Sunt proiecte de anvergură pe care le putem dezvolta împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public-privat aşa cum ne-am angajat prin programul de guvernare.



- Stabilim azi cadrul general şi, apoi, printr-o Hotărâre de Guvern să fie decise condiţiile de organizare şi funcţionare a fondurilor de dezvoltare şi investiţii care se înfiinţează pe societăţi pe acţiuni în baza Legii 31/1990.

Guvernă aprobă studiul de fundamentare pentru clinica multifuncţională 'Dr. Calistrat Grozovici'

- Aprobăm azi și studiul de fundamentare pentru clinica multifuncțională Doctor Calistrat Grozovici, unul din proiectele strategice de investiții care se va realiza în parteneriat public privat.

- Este primul proiect de parteneriat public privat demarat în România în domeniul Sănătății, unul din domeniile prioritare ale Guvernului României. Vor urma în perioada următoare și celelalte proiecte pentru spitale regionale.

- Costurile totale ale acestei investiții se ridică la aproximativ 650 milione lei, respectiv 140 milioane euro. Clinica va avea 636 de paturi , multiple cabinete de consultații și operații, laboratoare de cercetare, săli de învățământ, precum si cele mai moderne dotări, în scopul asigurării unui act medical de înaltă calitate.

- Clinica multifuncțională va asigura asistență medicală de specialitate în domeniul bolilor infecțioase, neurochirurgiei, cardiologiei, având centru de radioterapie, săli de operații, dotări pentru cazuri de urgență inclusiv heliport.

