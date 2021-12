Guvernul aprobă măsurile de relaxare pentru perioada sărbătorilor. Ciucă: Vom aproba hotărârea de guvern referitoare la prelungirea stării de alertă, începând cu 9 decembrie

Nicolae Ciucă - ședință de guvern

Declarațiile premierului:

-Primul punct de discuție cel legat de Ordonanța de urgență pentru stabilirea cadrului financiar și al mecanismelor de gestionare a fondurilor de care România va beneficia prin PNRR (..), în plus, vreau să rețineți că până la finele anului, va trebui să aprobăm hotărârea de guvern privind operaționalizarea Comitetului Instituțional de Coordonare și cea a Comitetului de monitorizare a PNRR precum și Ordonanța de urgență pentru ratificarea acordului de împrumut semnat cu Comisia Europeană pentru PNRR. Toate aceste elemente reprezintă priorități așa cum am discutat și am agreat la întâlnirile anterioare.

-De asemenea astăzi vom aproba hotărârea de guvern referitoare la prelungirea stării de alertă, începând cu 9 decembrie și măsuri pentru sărbătorile de iarnă, vom discuta Ordonanța de urgență pentru prelungirea valabilității voucherelor de vacanță în sectorul public sau și acordarea acestora în cursul anului 2022 în funcție de decizie.

- La Ministerul Agriculturii vom aproba hotărârea de guvern pentru aprobarea unor plafoane de sprijin pentru fermieri.

-De asemenea, discuta proiectul de lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare. Sunt 40 de domenii stabilite în urma consultării ministerelor și de asemenea, dacă vor fi elemente de adăugat, vă rog, să le discutăm în cadrul punctului respectiv.

- Totodată vom dezbate memorandumul privind aprobarea rezultatelor prioritizării prețului de investiții publice semnificative ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2022 un punct de agenda de lucru foarte important.

-În ceea ce privește proiectul de lege privind persoanele cu dizabilități vom avea de asemenea o dezbatere și în funcție de rezultat fie îl aprobăm azi, fie în ședința de vineri.

Ministru Sănătății, medicul Alexandru Rafila, a declarat în cadrul ședinței de guvern că este important ca operatorii economici să respecte măsurile în perioada sărbătorilor.

Ministrul a informat despre subiectele discutate la întâlnirea miniștrilor sănătății din UE la care a luat parte. Formularul de localizarea a pasagerilor va deveni obligatoriu în UE și România ar trebui să îl implementeze, a arătat ministrul Sănătății.

Fără interdicții de circulație pe timpul nopții, fără mască de protecție în spațiile deschise neaglomerate, fără restricții de orar pentru restaurante de Revelion. Sunt câteva dintre măsurile propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care s-a întrunit marți în ședință. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a detaliat, marți seară, noile reguli într-o conferință de presă desfășurată la Palatul Victoria.

