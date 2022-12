Guvernul a avizat proiectul de lege privind modificarea pensiilor speciale. Vor scădea pensiile din magistratură, ale navigatorilor, diplomaților, militarilor și ale angajaților de la Curtea de Conturi

Șase categorii de legi urmează să fie modificate prin acest proiect - două în domeniul justiției, navigatorii, Curtea de Conturi, diplomații și pensiile militare. Proiectul va fi trimis în Parlament și va fi supus dezbaterii începând cu 1 februarie 2023.

Ministrul Muncii Marius Budăi:

- prin proiectul de act normativ se ține cont de prevederile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de deciziile CCR, dar și de lipsa transparenței care a fost reclamată de partenerii sociali la scrierea PNRR

- toți miniștrii de resort au fost prinși în echipa de lucru a acestui proiect, sunt coinițiatori

- proiectul de lege va fi depus în Parlament și va fi supus dezbaterilor, începând cu 1 februarie

- se urmărește ajustarea, prin reducerea cheltuielilor, cu pensiile și indemnizațiile stabilite și plătite în baza unor legi speciale, cele șase categorii de legi - două în domeniul justiției, navigatorii, Curtea de Conturi, diplomații și pensiile militare. Reducerea cheltuielilor se va face prin ajustarea procentului de calcul de la 80% la 65% în majoritatea cazurilor, excepție făcând magistrații care au protecția deciziei CCR. Însă și aici este o ajustare - odată de vechime necesară în magistratură, dar și o reducere a cheltuielilor, astfel încât toate pensiile vor fi recalculate și nicio pensie nu va mai depăși venitul în calcul. De asemenea, la baza de calcul a veniturilor nu vor mai fi luate în calcul veniturile care nu au caracter permanent, este vorba de acele prime acordate în ultimele șase luni sau drepturi salariale acordate în ultima lună. Nu se mai ia în calcul ultima lună, ci pe o perioadă de 12 luni, dacă vorbim de magistrați, din ultimii 10 ani, și de la șase la 12 luni, pentru sistemul militar, în ultimii cinci ani.

- pentru magistrați nu se vor mai permite perioade asimilate, perioada minimă asimilată care se va permite va fi de minimum 20 de ani, are va crește gradual, an de an, până la 25 de ani, urmând ca an de an, să scadă perioadele: 20 de ani cu 5 asimilați, 21 de ani cu 4 asimilați etc.

- vechimea minimă s-a egalat cu vechimea minimă din sistemul de pensii publice, la 15 ani. La diplomați a existat și o creștere a vârstei de pensionare, și la personalul navigant, pentru a fi aliniate cu cele din sistemul public de pensii.

- se egalează stadiul minim de cotizare cu cel din sistemul public

- proiectul nu are risc de neconstituționalitate

- proiectul nu produce efecte retroactive, pentru că nu se recuperează niște venituri deja încasate

