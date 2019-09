Guvernul a aprobat înființarea Băncii de resurse genetice vegetale Buzău. Banca va conserva patrimoniul genetic vegetal aflat la staţiunea de cercetare legumicolă şi pe cuprinsul ţării

Semințe la stațiunea de cercetare legumicolă Buzău / FOTO: DORIN IVAN / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Este, practic, o decizie istorică pentru România. S-a mai încercat la un moment dat să se creeze o astfel de bancă, în anii '80, nu s-a finalizat, iată că am reuşit de această dată să creăm această bancă de resurse genetice vegetale care, practic, va pune la adăpost fondul de gene din România în domeniile amintite" a declarat purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu.

"România are cea mai mare varietate de plante regionale şi tradiţionale din Europa în acest moment şi, neavând până în prezent această bancă, de-a lungul timpului s-au pierdut foarte multe seminţe şi ţara noastră a devenit dependentă de importul de seminţe pentru o serie de plante. Este, de asemenea, o măsură aşteptată de toţi legumicultorii, care va contribui pe termen lung la asigurarea securităţii alimentare a României", a subliniat purtătorul de cuvânt.



El a adăugat că această bancă de resurse genetice vegetale va avea obiect principal de activitate explorarea, inventarierea, colectarea, cercetarea, dezvoltarea şi conservarea resurselor fitogenetice şi va conserva patrimoniul genetic vegetal aflat în acest moment la Staţiunea de cercetare legumicolă din Buzău şi pe cuprinsul ţării, ce însumează peste 10.000 de soiuri de legume, plante medicinale şi aromatice.



"Din cauză că nu am avut această bancă, am devenit la un moment dat dependenţi de importul de seminţe şi România cheltuie în prezent sume de mari de bani pentru procurarea materialului genetic din import, care nu este întotdeauna adaptat la condiţiile de climă din ţara noastră şi, de asemenea, există şi riscul să introducem în ţară diferiţi dăunători, diferite boli, care pot afecta şi alte soiuri. În momentul în care această bancă va deveni cu adevărat funcţională va contribui major la redresarea horticulturii româneşti prin introducerea în cultură a unor soiuri autohtone cu potenţial de producţie şi calitate superior, poate genera un număr mare de proiecte de dezvoltare regională şi naţională. S-a ales Buzău pentru localizarea acestei bănci având în vedere tradiţia existentă acolo. Este cel mai vechi bazin legumicol din ţară în care activează, din anul 1957, Staţiunea de cercetare - dezvoltare legumicolă Buzău şi totodată prima unitate de cercetare de profil din România", a menţionat Nelu Barbu.

