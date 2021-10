Guvernul a aprobat astăzi noile măsuri adoptate de CNSU privind gestionarea pandemiei. Mască de protecție obligatorie în aer liber în localități cu incidență peste 6

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat: "O să trec la prezentarea Hotărârii de Guvern de modificare a Hotărârii de prelungire a stării de alertă. Hotărârea aprobată astăzi va permite desfășurarea unor activități doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioră confirmării infectării cu virusul, deci, cei trecuți prin boală.

Aceste două categorii vor avea anumite măsuri care vor permite desfășurarea activităților în localități cu incidența de infectare de peste 6 la mie. Întrebarea ”de ce nu permitem și testaților?” am mai explicat-o. Există un management al riscului aici. Considerăm activitățile care au fost reglementate ca activități cu risc și, pentru a reduce numărul celor care pot ajunge la spitalizare, la Terapie Intensivă, testații, chiar dacă sunt testați, ei pot să se infecteze, ei pot să aibă probleme și pot să ajungă la Terapie Intensivă. Motiv pentru care în zonele în care este riscul mai mare a rămas prelungirea unor activități după 6 la mie incidență doar pentru persoanele testate și persoanele care sunt trecute prin boală. O să dau câteva exemple și după aceea o să vedeți comunicarea care se va da de la nivelul guvernului, cu toate măsurile care sunt luate.

De exemplu, organizarea evenimentelor private - nunți, botezuri - o să fie permisă cu participarea acestor două categorii de persoane, până la 50% din capacitatea maximă, dar nu mai mult de 200 de persoane, dacă incidența este peste 6 la mie. În spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 50% în capacitatea maximă a spațiului, din cele două categorii de persoane, cu asigurarea unei distanțe de minim 1 metru între persoane și purtarea măștii de protecție.

Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitate, tot pentru cele două categorii de persoane și, bineînțeles, cu purtarea măștii.

Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, pentru cele două categorii, cum am zis înainte.

Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tip drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membri ai aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la patru persoane, dar cu condiția să fie vaccinate sau trecute prin boală. Activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber se desfășoară în județele/localitățile cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună.

Organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene să fie permisă cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a supațiului din interior sau exterior, cu suprafață minim 2 metri pătrați pe persoană și cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică.

Activitatea cu public a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase, este permisă până la 50% din capacitatea maximă, între ora 5:00 și 24:00.

Iar magazinele, mall-urile etc. până la ora 22:00, rămânând, bineînțeles, funcționale activitățile de take away și de livrare.

Pentru a ieși, ca și excepții de ieșire în zonele în care există limitări de circulație, deci, persoanele vaccinate sau trecute prin boală vor fi dintre persoanele care au excepția pentru a putea ieși în perioada de interdicție.

Deci, cam astea sunt modificările și vreau să subliniez aici, bineînțeles mai sunt modificările pentru școli, dar acolo cred că subiectul a fost explicat și epuizat de colegii de la Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. La acest moment, aceste date au fost stabilite, bineînțeles, în urma unei ședințe a Grupului tehnico-științific, după care au fost trecute prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență, iar astăzi prin procedura de hotărâre de guvern".

