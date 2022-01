Guvernul a aprobat ajutoarele pentru plata energiei și a gazelor. Ordonanța scade prețul plătit de consumatori și ridică plafonul de consum

Premierul Nicolae Ciucă: Pentru populație, nimeni nu va plăti mai mult de 0,80 de lei pe Kwh, energie electrică și 0,31 pentru Kwh la gaze naturale, indiferent de consum. Se va aplica pentru lunile februarie și martie, după consultările avute atât la nivelul coaliției de guvernare, cât și cu partenerii sociali, sindicate și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Vor putea beneficia de compensare cei care consumă mai puțin de 500 kWh de energie electrică, plafon majorat de la 300 de kWh, până acum. Și la gaze, plafonul de consum a fost majorat de la 200 la 300 de metri cubi. După compensare, cei care se încadrează în plafonul de consum, vor avea de plătit 68 de bani pe kWh. La gaze, prețul va ajunge la 22 de bani pe kWh, dacă au un consum mai mic de 300 de metri cubi.

VIRGIL POPESCU, ministrul Energiei: Eu mi-aș fi dorit și am tot anunțat, că această ordonanță, dacă aș putea s-o aplicăm și pe noiembrie și decembrie. Din păcate, astăzi am mai întrebat încă o dată în ședința de guvern, a fost un răspuns al Ministerului de Justiție foarte clar: Nu putem să facem retroactiv!



Companiile mici și mijlocii vor fi ajutate și ele să își plătească facturile, indiferent de domeniul în care activează. În cazul lor, plafonul va fi de 1 leu pentru energia electrică și de 37 de bani pentru gazele naturale. Reprezentanții acestora ar fi preferat stabilirea unui preț reglementat pe tot lanțul și speră ca această soluție să fie posibilă măcar de la 1 aprilie, când expiră actualele măsuri.



FLORIN JIANU, președintele CNIPMMR: Ceea ce am reușit să obținem pentru IMM-uri este o aplicabilitate generală, adică pentru toate IMM-urile din România. Nu mai trebuie să meargă să depună nu știu ce hârtii, să facă chestiuni briocratice, să se înscrie, să solicite acest lucru.

Forma ordonanței a stârnit nemulțumiri în coaliție. PSD ar fi vrut ca noile plafoane să se aplice și pentru consumul din ianuarie, spun surse politice. Președintele Marcel Ciolacu a plecat de la o întâlnire cu șeful PNL, declarând că ordonanța nu va fi aprobată azi.



MARCEL CIOLACU, președintele PSD: O să luăm decizia mâine. (Păi ordonanţa va fi adoptată astăzi, cum mâine?) Nu este astăzi. Vă rog eu frumos, întrebaţi pe primul ministru, da?



Și în privința măsurilor ce se vor aplica după 1 aprilie, părerile sunt împărțite: PSD vrea revenirea la prețuri reglementate pentru 6 luni, PNL propune prelungirea actualei ordonanțe și pe parcursul verii.



FLORIN CÎȚU, președintele PNL: Am propus că poate extindem această plafonare de prețuri și compensare până în vară, bineînțeles este o decizie pe care trebuie să o ia Guvernul.

USR critică modul în care Guvernul a răspuns scumpirilor din acest domeniu și cere demisii.

DACIAN CIOLOȘ, președintele USR: Nu cred că cineva își mai închipuie că ministrul Virgil Popescu mai poate rămâne în funcție după atâte bâlbe și atâtea greșeli.

Prin aceeași ordonanță, amenzile pe care ANPC le poate da furnizorilor vor crește de la maximum 50 de mii de lei la cel mult 200 de mii de lei. Toate măsurile incluse în noua ordonanță au un cost estimat de guvern la 3 miliarde de lei.

