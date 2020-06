US Open se va juca în perioada 31 august - 13 septembrie fără spectatori. Va fi primul turneul de tenis care se joacă după pandemie

US Open va fi primul turneu major care se va desfăşura după pandemie.

Andrew Cuomo a făcut anunţul pe contul său de Twitter: „US Opens se va desfăşura în Queens, NY, fără fani în tribune, în perioada 31 august - 13 septembrie. USTA (n.r. Asociaţia de Tenis din Statele Unite) va lua măsuri de precauţie extraordinare pentru a proteja jucătorii şi antrenorii, incluzând testele, curăţenia sporită, spaţiul suplimentar în vestiare şi cazare şi transport dedicată participanţilor.”

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.