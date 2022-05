Guvernatorul din Lugansk: Armata rusă a decis să distrugă complet Severodoneţk. Suntem precum Mariupol

"Situaţia este foarte dificilă şi, din păcate, nu face decât să se agraveze. Se înrăutăţeşte din zi în zi, din oră în oră", a spus el într-o înregistrare video postată pe canalul său Telegram.



"Bombardamentele sunt din ce în ce mai intense" şi "armata rusă a decis să distrugă complet Severodoneţk", un oraş strategic la nord-vest de Lugansk, a adăugat guvernatorul.



Severodoneţk "este pe cale de a fi şters de pe faţa Pământului", a comentat el, calificând situaţia "aproape critică".

Another devastating Russian attack on Bakhmut this eve. 3 killed including the man photographed here by @andonilubaki (shared with permission). Unfortunately for Bakhmut this is likely just the start. As Russian forces creep closer it will likely get pounded like Severodonetsk. pic.twitter.com/2F5pp27a4o