Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal: "Diferențele sunt foarte mari între noi și bulgari. La TVA, spre exemplu, ei colectează 9,3% din PIB noi doar 6,2, n condițiile în care cotele standard sunt similare. Ei au 20%, noi avem 19%. Dacă noi am colecta precum Bulgaria, ceea ce nu ar trebui să fie de netrecut, am avea venituri bugetare în plus de 3,8 miliarde de euro. o autostradă mare în fiecare an. Problema noastră este contribuțiile sociale, care sunt foarte înalte."

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Toți dorim să trăim mai bine și mai repede. Măsuri stimulente necorelate pot accentua vulnerabilitățile din economie. nu există alternativă validă pe termen lung la politicile macroeconomice coerente. dacă nu păstrăm coerența, mai devreme sau mai târziu vom plăti ca țară.

