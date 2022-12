Guvernanţii îşi refac planurile pentru perioada următoare, după votul prin care Austria ne-a blocat accesul în spaţiul Schengen

Printr-o decizie fără precedent a ultimilor ani, Ministerul de Externe l-a chemat în țară pentru consultări, pe temen nelimitat, pe Ambasadorul român din Austria, Emil Hurezeanu.

Potrivit cutumelor diplomatice, gestul subliniază dezacordul ferm al autorităților de la București față de veto-ul exprimat de Austria.

Măsura vine după ce joi seară, MAE a chemat-o pe Ambasadoarea Austriei pentru a-și exprima protestul după decizia țării sale de ține România în afara spațiului Schengen.

Dar, dincolo de aceste măsuri, autoritățile române trebuie să decidă strategia pentru perioada următoare și soluțiile care ar ajuta țara noastră.

Una dintre acestea ar putea fi decuplarea de Bulgaria, spune premierul Nicolae Ciucă.

NICOLAE CIUCĂ, prim-ministru: Este un demers care asigură continuitatea. Discutăm de poziții diferite, practic, în 2012, când s-a realizat acest pachet, am mers în tandem cu Bulgaria și, de asemenea, am avut și condiționalitatea MCV-ului. Astăzi, România nu mai are raport MCV, am îndeplinit acest obiectiv.

În Consiliul JAI de joi, o astfel de propunere nu a mai ajuns la vot, explică ministrul de Interne.

LUCIAN BODE, ministrul Afacerilor Interne: Pentru o astfel de decizie era nevoie de unanimitate, dumneavoastră vă imaginați că Bulgaria ar fi susținut cu vot decuplarea de România? Noi am pornit procesul, cu Bulgaria, avem o relație foarte bună cu colegii bulgari, ar fi fost incorect din partea noastră să purtăm discuții de splitare a celor două țări.

Strategia viitoare a României depinde și de intențiile pe care le au Cehia, care deține președinția Uniunii Europene, și Suedia, care va prelua această poziție.

NICOLAE CIUCĂ, prim-ministru: Nu cred că e oportun să înaintăm un termen, față de cafre să ne raportăm.

LUCIAN BODE, ministrul Afacerilor Interne: Rămâne să vedem la consiliul de săptămâna viitoare, inevitabil se va discuta și acest subiect. Deocamdată, rămânem în acest scenariu, cu posibilitatea punerii pe ordinea de zi, la următorul consiliu JAI, din martie, sau la orice alt consiliu extraordinar.

După votul de joi, prin care Austria s-a împotrivit aderării României la Schengen, președintele țării, Alexander Van der Bellen, și-a exprimat regretul față de decizia guvernului, motivată de creșterea migrației.

După votul de ieri prin care Austria s-a împotrivit aderării României la Schengen, președintele țării, Alexander Van der Bellen, și-a exprimat regretul față de decizia guvernului, motivată de creșterea migrației.

ALEXANDER VAN DER BELLEN, preşedintele Austriei: Din nefericire, trebuie să admit că nu văd nici o legătură între această problemă (migraţia) şi aderarea României la Spaţiul Schengen. Nu cred că această blocare a aderării României la Schengen va schimba ceva în situaţia din Austria. Tot ce văd este că am declanşat un mare val de resentimente la nivel european. Aş vrea să spun că noi, în Austria, va trebui să plătim preţul pentru această decizie. Şi, prin "noi", spun economia Austriei. Economia Austriei în mare parte pentru că va avea mai puţini turişti români în urma acestor evoluţii. Nu se va prăbuşi economia, dar va suferi un impact. Acest preţ va trebui plătit şi, pe de altă parte, Austria este activă cu investiţiile directe considerabile din România şi vom vedea cum populaţia României, consumatorii români, reacţionează la această dezvoltare.

Intr-o postare pe Twitter, președintele austriac și-a exprimat speranța că prin dialog se va putea găsi o soluție în cel mai scurt timp.

ŞTIRILE ZILEI