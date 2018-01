Guvernul e nou, dar măsurile sunt vechi. Și dacă în trecut existau termene clare pentru unele dintre acestea, acum coaliția de la guvernare a renunțat la date fixe sau le-a amânat cu un an. Liderii PSD-ALDE promit că salariile vor crește, iar cei cu studii superioare vor încasa bani mai mulți.

Guvern nou, măsuri vechi EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

De la 1 ianuarie Guvernul trebuia să prezinte lista cu taxele și comisioanele noi. Maximum 50, scria în programul fostului guvern. Însă noul Executiv amână măsura până anul viitor. Nici impozitul pe dividende nu a fost eliminat, iar în programul nou nici nu se mai specifică o dată concretă pentru această măsură. În schimb, liderii coaliției promit salarii mai mari.

Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE: "S-a scos taxa de solidaritate. Sunt alte măsuri care vizează creșterea salariilor minime cu 100 de lei pe an, până în 2020".

Guvernul Dăncilă promite salarii diferite pentru cei cu studii superioare. 150 de lei net în fiecare an. Dar fără un termen precis. Medicii, în schimb, mai au de așteptat cel puțin un an. Impozitul pentru salariile lor nu va fi eliminat nici în acest an, deși Guvernul Tudose făcea această promisiune în urmă cu 6 luni. În schimb, revine în discuție impozitul global. Tot fără termen de aplicare.

Viorel Ștefan, vicepremier propus: "Condițiile care determină evoluția sunt legate atât de partea de infrastructură, de regândirea proceselor birocratice, informatizarea sistemelor, de aceea o să observați că nu avem un termen prestabilit".

O nouă lege a pensiilor revine și în programul guvernului Dăncilă. Lia Olguța Vasilescu trebuie să finalizeze acest proiect până la sfârșitul anului, deși trebuia să fie gata încă din toamna anului trecut. După prezentarea oficială a miniștrilor propuși, Opoziția a reacționat prompt.

Ludovic Orban, președntele PNL: "Sub 5% din obiectivele guvernamentale au fost realizate. PSD nu s-a ținut de cuvânt nici măcar cu salariul minim pe economie".

Ionuț Moșteanu, USR: "Avem un al treilea guvern Dragnea, Guvernul Dragnea III, acum putem să spunem că și-au găsit marioneta perfectă".

Eugen Tomac: "Sunt și alte priorități pe care PSD le a abandonat și sunt curios ce explicații au, de ce au renunțat la programul lor de guvernare".

La capitolul infrastructură rutieră, rămân prioritare autostrada Constanța - Nădlac, finalizarea autostrăzii Lugoj-Deva și continuarea lucrărilor pentru Sibiu-Pitești.

ŞTIRILE ZILEI