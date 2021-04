Guvern: Informațiile referitoare la un document transmis premierului despre un grup de lucru la Ministerul Sănătății privind verificarea raportărilor zilnice COVID sunt false

Ședință de guvern - Palatul Victoria / FOTO: gov.ro

"Informațiile apărute în presă cu privire la existența unui document transmis în atenția premierului Florin Cîțu, referitor la constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului Sănătății privind verificarea raportărilor zilnice privind evoluția pandemiei COVID-19 sunt false și lipsite de fundament", se arată în comunicatul Palatului Victoria.

"La cabinetul prim-ministrului, la Registratura Generală și la Secretariatul General al Guvernului nu a fost înregistrat niciun document care să facă referire la înființarea sau activitatea unui asemenea grup de lucru.

Așa zisele documente apărute în spațiul public nu au nicio legătură cu Guvernul sau cu aparatul de lucru al prim-ministrului sau Guvernului", precizează Executivul.

"Concret, numărul de înregistrare primit de un document preluat la Cabinetul prim-ministrului, Registratura Generală sau Secretariatul General al Guvernului este format din patru cifre, precedat de un număr specific cabinetului la care este înregistrat: 5/xxxx în cazul cabinetului prim-ministrului, 17/xxxx în cazul Registraturii Generale și 20/xxxx în cazul Secretariatului General al Guvernului", se subliniază în comunicat.

Potrivit Palatul Victoria, la preluarea unui document oficial, persoana care preia documentul semnează menționând numele în clar, pentru a putea fi identificată. Dacă documentul este transmis în plic închis, plicul se deschide, iar numărul de înregistrare este menționat pe documentul oficial.

"Facem aceste precizări tehnice pentru a dovedi faptul că ceea ce a fost publicat în spațiul public nu reprezintă un document oficial înregistrat la cabinetul prim-ministrului sau Secretariatului General al Guvernului. Corespondența apărută în spațiul public nu poartă însemnele corecte unor documente oficiale înregistrate la Cabinetul prim-ministrului, Registraturii Generale sau Secretariatului General al Guvernului. A susține că respectiva corespondență reprezintă documente înregistrate oficial denotă lipsa cunoașterii rigorii corespondenței instituționale și a procedurilor administrative. La nivelul aparatului de lucru al Guvernului vor continua verificările si, daca se va dovedi că atribuirea caracterului oficial al documentului este falsă, cu siguranță organele competente se vor autosesiza", mai precizează Executivul.

Fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a afirmat în prima declarație după ce a fost demis din funcție că "există diferenţe fundamentale" între numerele raportate şi cele reale în ceea ce priveşte decesele din spitalele COVID. La scurt timp, premierul Florin Cîțu a dat replica, cerându-i public lui Dan Barna, cel care coordonează Ministerul Sănătății din postura de vicepremier, să spună dacă știa despre această situație.

Barna a explicat că a fost informat, pe data de 15 aprilie de echipa de la Ministerul Sănătății că verifică posibile inadvertențe în modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19 în cele două baze de date folosite de autorități.

"Am solicitat imediat secretarului de stat să facă o notă de informare premierului Florin Cîțu, cu stadiul situației, pentru a putea decide măsurile pe care le va considera necesare în calitate de ministru interimar al Sănătății. Nota a fost transmisă conform nr. de înregistrare la cabinetul premierului ieri, 15 aprilie, la ora 11:05. Ulterior, în cadrul ședinței de Guvern de ieri i-am transmis premierului ca am fost informat că este o situație în analiză la Ministerul Sănătății legată de metodologia privind înregistrarea deceselor de COVID-19 și că am cerut să-i fie trimisă și că a primit o notă pe acest subiect. Premierul, ca ministru interimar al Sănătății, mi-a comunicat că va analiza aceste informații", a scris vicepremierul Dan Barna pe pagina sa de Facebook.

Stenograma ședinței de Guvern nu arată că subiectul ar fi fost discutat de vicepremierul Barna cu prim-ministrul Cîțu. Duminică, Florin Cîțu a anunțat că nu există un grup de lucru la Ministerul Sănătății pentru verificarea modului în care sunt raportate oficial decesele de coronavirus. Interimar la Sănătate, premierul a precizat că abia acum va fi constituit un astfel de grup.

În urma apariției în spațiul public a unui document referitor la acest grup de lucru, secretarul de stat din Ministerul Sănătății Andrei Baciu a precizat că are răspunsuri în scris ale angajaților din instituție care susțin că nu au cunoștință de un asemenea act. "Ministrul Sănătății poate să emită ordine de ministru sau instrucțiuni, nu poate să emită decizii", a mai declarat Baciu.

Unul dintre consilierii premierului Florin Cîțu, Alin Ignat, a subliniat duminică seara că documentul prezentat în spațiul public "are valoarea juridică a unui grup de whatsapp".

ŞTIRILE ZILEI