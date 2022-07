Grupul german Continental caută cu disperare muncitori şi vrea mai mulţi emigranţi

Germania are nevoie de mai mulţi muncitori străini şi politici mai eficiente pentru integrarea lor pe piaţa muncii, dacă vrea să îşi salveze sistemul de securitate social de la colaps în viitor, a avertizat miercuri producătorul de componente auto Continental AG.

Grupul german Continental

"Impactul schimbărilor demografice, al decarbonizării şi digitalizării este uriaş. Dezechilibrul de pe piaţa muncii pune în pericol nu doar standardul de viaţă din Germania. Sistemele noastre sociale sunt de asemenea în pericol să intre în colaps", a avertizat directorul de relaţii umane şi sustenabilitate de la Continental, Ariane Reinhart.



Continental, o companie renumită la nivel mondial pentru anvelopele sale, are nevoie de 2.500 de muncitori calificaţi în Germania numai în acest an, în special în domeniile tehnologia informaţiei şi logistică. Potrivit lui Ariane Reinhart, Germania trebuie să elimine birocraţia şi să pună la punct un concept pentru imigraţia controlată a muncitorilor străini precum şi pentru o recalificare mai rapidă decât în trecut a celor care caută un loc de muncă.



Îmbătrânirea populaţiei şi scăderea numărului de tineri care intră pe piaţa muncii va face ca Germania să aibă cu cinci milioane mai puţini muncitori la finele acestui deceniu comparativ cu numărul actual, a estimat la începutul anului Holger Schaefer, economist şef la institutul economic IW din Koln. Schaefer a prognozat atunci că numai în 2022 forţa de muncă din Germania va scădea cu peste 300.000 de persoane, dacă imigraţia nu va veni să acopere acest gol.



Continental nu este singura companie germană care cere cu disperare muncitori străini. Deficitul de personal din industria aeriană a provocat un haos în aeroporturile din Germania, tocmai când începe sezonul vacanţelor de vară, forţând Guvernul de la Berlin să pregătească un cadru legal care să urgenteze angajarea de personal de securitate de peste hotare, mulţi dintre ei din Turcia.



Grupul Continental are aproximativ 232.000 de angajaţi la nivel mondial, dintre care 59.000 în Germania.



Toate cele 5 divizii Continental sunt reprezentate în România. Continental deţine şapte unităţi de producţie şi patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Braşov şi Iaşi. Continental avea la finalul anului 2018, peste 20.000 de angajaţi în România, din care o treime erau ingineri şi informaticieni în centrele de cercetare şi dezvoltare.

sursa agerpres

