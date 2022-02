Gruparea de hackeri Anonymous a spart baza de date a Ministerului rus al Apărării și a postat-o online. Este vorba de emailuri, telefoane și parole ale oficialilor

"Hackeri din întreaga lume: luați la țintă Rusia în numele #Anonymous, spuneți-i că nu iertăm, nu uităm. Anonymous îi recunoaște întotdeauna pe fasciști", a scris grupul pe Twitter.

Anonymous a postat baza de date a ministerului apărării de la Moscova, care conține, se pare, numere de telefon și emailuri ale oficialilor și parole. Utilizatorii Twitter par încântați de știre și discută despre cum le-ar putea folosi pentru a dăuna regimului lui Putin. "Înscrieți-i la strângerile de fonduri pentru Trump, vor fi extrem de încântați" - a sugerat un utilizator. Alții s-au încurajat să trimită rușilor spam și programe malware.

Tweet-ul inițial care anunța scurgerea și conține linkul către baza de date a fost eliminat deoarece încălcase "regulile Twitter”. Anonymous și-a actualizat tweet-ul, eliminând linkul.

Cu o seară înainte, grupul a anunțat că este „oficial într-un război cibernetic împotriva guvernului rus”. Declarația făcută pe Twitter a apărut în momentul în care mai multe site-uri rusești - al guvernului, al Kremlinului și al Dumei, dar și site-ul de știri RT susținut de stat, au fost lovite de așa-numitele atacuri ale serviciului de distribuție.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine